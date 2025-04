“Oltre la vista, Oltre la SLA”: la corsa inclusiva, a sostegno della ricerca

“Oltre la vista, oltre la SLA” , manifestazione podistica non competitiva organizzata dalla Polisportiva dell’UICI ( Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ) di Torino, è una preziosa opportunità per vivere una festa di sport, inclusione e solidarietà. L’appuntamento con l’edizione 2025, la numero 20 , è per venerdì 25 aprile (con partenza alle ore 9.30) al Parco Michelotti di Torino .

La manifestazione nasce con un duplice obiettivo: superare le barriere culturali (infatti persone con e senza disabilità visiva corrono e camminano insieme, fianco a fianco e in perfetta sintonia), ma anche sostenere la ricerca medica contro la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica). Sì, perché l’intero ricavato, al netto delle spese, viene donato al CRESLA (Centro Regionale Esperto per la ricerca sulla SLA) della Città della Salute di Torino, un polo d’eccellenza a livello europeo.

LA STORIA

Era il 2006 quando, sull’onda dell’entusiasmo per le Paralimpiadi Invernali svoltesi all’ombra della Mole, alcuni volontari della Polisportiva UICI Torino pensarono di dar vita ad un evento podistico inclusivo, aperto a persone vedenti e non, come occasione per testimoniare i valori dello sport e i benefici che questo può portare nella vita delle persone con disabilità visiva. Fin dai primi anni, uno dei più entusiasti e infaticabili promotori della corsa è stato l’atleta e volontario Piero Mallen, che alla manifestazione ha dedicato tutto se stesso, mettendoci impegno, capacità organizzative, passione e cuore. Nel 2011, tristemente, questo amico straordinario è stato portato via dalla SLA, la Sclerosi Laterale Amiotrofica, una grave malattia degenerativa sulla quale la medicina ha ancora scarso potere. Da allora, la Polisportiva ha deciso di dedicare la corsa alla memoria di Piero Mallen, unendo all’iniziale obiettivo inclusivo anche il desiderio di sostenere la ricerca medica. Ecco perché oggi la manifestazione si chiama “Oltre la vista, oltre la SLA”. Di anno in anno, grazie al passaparola e a una squadra organizzativa sempre più rodata, l’attenzione per questo evento podistico è costantemente cresciuta, fino a farne un punto di riferimento per centinaia di runner e camminatori, di Torino e non solo. E anche l’impegno solidale ha dato grandi frutti: finora infatti sono stati donati al CRESLA (Centro Regionale Esperto per la ricerca sulla SLA), équipe medica guidata dal prof. Adriano Chiò, oltre 88.000 Euro.

LA MANIFESTAZIONE

La manifestazione è aperta a tutti: c’è posto sia per chi corre, sia per chi cammina. È possibile partecipare come singoli, ma anche in gruppo, con una società sportiva. Sono previsti due diversi percorsi, con partenza e arrivo al Parco Michelotti: uno più lungo, di 10 km, e uno accorciato, di 5 km. Un tracciato speciale è riservato ai più piccoli. Sono benvenuti anche gli amici a 4 zampe.

COME ISCRIVERSI

È possibile iscriversi direttamente il 25 aprile (in questo caso si prega di arrivare entro le 9.00), oppure in anticipo, tramite il sito Rete del Dono (link www.retedeldono.it/oltre-la-vista-oltre-la-sla-2025), o ancora con l'app Satispay, inquadrando il codice QR presente sulla locandina. Le quote di iscrizione, che, lo ricordiamo, serviranno a sostenere la ricerca medica, sono di 15 € per gli adulti, 5 € per i bambini sotto i 14 anni, 5 € per gli amici a 4 zampe. Ai primi 1.000 iscritti è garantito il pacco gara con maglietta ufficiale. Inoltre sono in palio premi a estrazione.