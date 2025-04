Cala il sipario sullo Stadio del Nuoto di Riccione, si conclude il Campionato Italiano Assoluto Unipol: un’altra medaglia per il Piemonte!

Il primo successo piemontese porta la firma di Ludovico Blu Art Viberti (GS Fiamme Oro/CN Torino) che conquista la medaglia di bronzo con una prestazione da 27’’01. In questa finale si classificano al quarto posto Federico Rizzardi (CN Torino) con il crono da 27’’51 e Flavio Mangiamele (CN Torino) che chiude in 27’’55.

Nella finale B dei 50 Rana Uomini è terzo Luca Moni (CN Torino) con 27’’90 mentre è quarto Gabriele Mancini (GS Marina Militare/CN Torino) col tempo di 28’’07.

Nella finale B dei 400 Stile Libero chiude in settima posizione Matilde Varengo (CS Roero) concludendo la prova in 4’17’’39.

Nella finale A dei 400 Misti Uomini chiude in sesta posizione Lorenzo Altini (CN Torino) concludendo col tempo 4’19’’03.

Nella finale A dei 200 Dorso Donne Francesca Fresia (CS Carabinieri/Aquatica Torino) chiude la prova in 2’15’’20.

Nella finale B dei 50 Farfalla si classifica al secondo posto Helena Biasibetti (Fiamme Gialle/CN Torino) fermando il cronometro in 27’’16 e al terzo posto Lucia Tassinario (Team Dimensione Nuoto) con 27’’26.

Nella finale Junior dei 50 Rana Uomini conclude in quarta posizione Andrea Scarcina (CN Torino) con il tempo di 28’’97.

Nella classifica di società civili femminili troviamo ottava posizione il CS Roero con 39 punti mentre undicesima posizione per Vo2 Nuoto Torino con 37 punti. Nella classifica maschile troviamo il Centro Nuoto Torino quarto con 79 punti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA