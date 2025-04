Nasce il progetto Monviso Volley

Presentato ieri al Pala Bus Company, in conferenza stampa, il nuovo e ambizioso progetto Monviso Volley che prende il testimone da Union Volley Pinerolo.

Un nuovo simbolo, il Monviso che rappresenta un emblema autentico per questa nuova sfida con nuove energie e una visione che punta a migliorare e a crescere non solo nello sport ma anche attraverso l'unione di una comunità di sostenitori e di imprese locali, grandi e piccole, sempre più ampia. Il Monviso ha accompagnato in silenzio ogni allenamento vegliando da lontano con la pazienza delle montagne. Da un anno era rappresentato sulle divise della squadra di serie A, oggi diventa la vetta verso cui tendere. Una nuova identità che porta con sé una nuova sfida e che invita altre realtà ad unirsi e condividere insieme una storia ancora da raccontare. Si abbattono confini e i territori si abbracciano per creare un legale di occasioni e di opportunità.