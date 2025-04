Reale Mutua Torino: ultima gara in casa della regular season 

Dopo l’amara sconfitta di Avellino, che ha interrotto a quota 8 la striscia di vittorie consecutive, la Reale Mutua Basket Torino torna in campo con l’obiettivo di riprendere subito la propria marcia. Domani sera, sabato 19 aprile, alle ore 20:30 , i gialloblù affronteranno l’ UCC Assigeco Piacenza al Pala Gianni Asti per la penultima giornata della stagione regolare. Una partita importante, che rappresenta anche l’ultima occasione casalinga della regular season: l’obiettivo è quello di chiudere al meglio davanti al proprio pubblico e di mettere un altro mattoncino fondamentale nella corsa al miglior piazzamento possibile in vista dei play-in.

La sconfitta di Avellino, arrivata dopo nove successi nelle prime dieci partite della gestione di coach Moretti, può essere letta come uno stop fisiologico, figlio anche di un periodo intenso e di uno scontro diretto ad alto coefficiente di difficoltà. Tuttavia, la battuta d’arresto contro gli irpini ha avuto un impatto significativo sulla classifica: le chance di accesso diretto ai playoff si sono fortemente ridotte, e ora è fondamentale ottenere il massimo nelle ultime due giornate – contro Piacenza e Udine – per provare a guadagnarsi almeno il fattore campo negli spareggi della postseason. La situazione in classifica nel rush finale è ancora aperta, con Torino (19-17) attualmente a pari punti con la stessa Avellino, Brindisi e Pesaro, a giocarsi le posizioni utili per giocare in casa il primo turno di play-in, a soli due punti di distanza da Milano e Bologna, a occupare i due posti che valgono la possibilità di giocare direttamente il secondo turno.

L’avversaria di turno è una Piacenza ormai condannata alla retrocessione diretta in Serie B Nazionale, ma questo non deve far abbassare la guardia a Torino. Sarà essenziale rimanere concentrati e affrontare la partita con determinazione, evitando cali di tensione. Inoltre, la gara rappresenta un momento particolare per Derrick Marks, oggi in forza all’Assigeco, che tornerà al Pala Gianni Asti da avversario dopo aver vestito la maglia gialloblù nella stagione 2019/20.

L’assistente allenatore Federico Tosarelli ha presentato così la sfida: «Sarà una partita molto importante per noi, vogliamo tornare alla vittoria dopo la sconfitta rimediata ad Avellino. Saranno fondamentali i due punti per cercare il miglior piazzamento possibile in vista della postseason. Non dobbiamo pensare tanto alla situazione attuale di Piacenza, anzi noi vogliamo concentrarci su noi stessi e assicurarci di approcciare al meglio la partita, con lucidità e determinazione per ottenere una vittoria nell'ultima partita in casa di regular season».

Anche Maximilian Ladurner ha ribadito l’importanza di approcciare al meglio la sfida: «Non possiamo permetterci di pensare che sarà una partita facile. Scenderemo in campo con l'idea di dover mettere tanta energia fin dall’inizio e restare concentrati per 40 minuti. Per noi tutto parte dalla difesa».

La Reale Mutua dovrà ancora fare a meno di Matteo Ghirlanda, assente per infortunio al ginocchio destro (lesione al legamento crociato anteriore).

GLI AVVERSARI – UCC ASSIGECO PIACENZA

Piacenza arriva a Torino in un momento complicato – di una stagione altrettanto difficile – avendo subito la matematica retrocessione in Serie B Nazionale con la sconfitta dello scorso weekend contro Verona. La squadra allenata da coach Humberto Manzo, però, scenderà in campo con l’orgoglio di chi non ha più nulla da perdere, il che potrebbe renderla imprevedibile e libera mentalmente. Il volto del roster è cambiato rispetto alla gara d’andata: il duo americano composto da Desonta Bradford e Nate Grimes è stato sostituito da Michael Gilmore, lungo dinamico con buone doti atletiche, e da Derrick Marks, guardia già vista proprio a Torino nella stagione 2019/20. Accanto a loro, un nucleo italiano giovane e combattivo: Lorenzo Querci, capitano ed esterno fisico con buona attitudine difensiva, Saverio Bartoli e Nemanja Gajic portano fisicità e versatilità sul perimetro, mentre Niccolò Filoni è una guardia dalle importanti doti atletiche. Michele Serpilli è un’ala con pericolosità perimetrale, capace di colpire dall’arco, e Omer Suljanovic rappresenta un interessante prospetto nel ruolo di ala. Sotto canestro, Ursulo D’Almeida offre centimetri e atletismo per far rifiatare Gilmore, mentre Federico Bonacini è una guardia con punti nelle mani e buona capacità di lettura offensiva. Nonostante la classifica, Piacenza resta una squadra da rispettare e da affrontare con il massimo della concentrazione. Appuntamento per domani sera, sabato 19 aprile, alle ore 20:30 al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino): ultima chiamata casalinga di regular season per i gialloblù, con l’obiettivo di darsi nuovamente l’appuntamento con i propri tifosi anche nella fase decisiva della stagione.

INFO BIGLIETTI

Biglietti disponibili online su Vivaticket, oppure al Pala Gianni Asti sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 19.00 alle 20.30.

DIRETTA STREAMING

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).