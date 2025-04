Al Momy Sport Village la seconda tappa dello Junior Next Gen di macroarea

Hanno preso il via gli incontri della seconda tappa del circuito Junior Next Gen di macroarea (nord ovest) sui campi del Momy Sport Village di Rivalta, con appoggio in altri club limitrofi in ragione dei grandi numeri che ha raccolto la competizione (496 iscritti nei singolari e circa 200 nei doppi). Sono 12 in totale i tabelloni, sei di singolare e altrettanti di doppio.

Il più importante sotto il profilo numerico e anche qualitativo è l’under 14 maschile (singolare) con ben 155 protagonisti. Il numero 1 del draw è il 3.1 Emilio Oliaro (Canottieri Casale), mentre dalla parte opposta del tabellone guida Giovanni Mattia Battaini, altro 3.1 tesserato per l’ASD Garden Milano. Tra le teste di serie spiccano anche due giocatori di casa, il 3.1 Riccardo Viscovo (n° 3) e il 3.2 Fabrizio Cresi, numero 10 del seeding. Sono in corso nelle prime giornate gli incontri della sezione di 4.a categoria che qualificheranno 21 giocatori al draw finale.

Importante la partecipazione anche nella gara di categoria under 12 maschile, con 121 iscritti. Il numero 1 è Emanuel Lorenzo Burato, 3.2 del TC Guidizzolo di Mantova; il secondo della lista iniziale è il piemontese Gabriele Aceto, stessa classifica del primo e portacolori dell’ASD Sport4friends (Nord Tennis Torino).

Sono 57 invece i partecipanti all’under 10 maschile. Da seguire con attenzione i giovani della VTT di Lagnasco che rispondono ai nomi di Lorenzo America e Giovanni Ferrato, già al secondo turno del draw finale come Rafael Heinz, Leonardo Finelli, Luca Albano, Nicholas Scappa, Andrea Berardo Pompei, Simone Carlisi, Luka Staffieri, Gregorio De Vincenzi, Daniele Gelli, Edoardo Belloni e Matteo Maccarone. Così Augusto Petrilli.

In campo femminile il tabellone under 14 vede al via 65 giocatrici. La prima della classe è la 2.8 Eleonora Vismara, tesserata per lo Junior Tennis Milano. La numero 2 del seeding è invece Margherita Casalegno, 3.1 del CUS Torino. Le altre 3.1 in gara rispondono ai nomi di Mariia Bulavina, Maddalena Re e Sara Oppo.

Il draw under 12 femminile è guidato da Carla Rebecca Francia, 3.2 della Canottieri Casale e dalla 3.3 Virginia Cereghini, tesserata per il TC Lecco. Nel draw under 10 in rosa sono già al secondo turno del tabellone finale Margherita Banchero, Ginevra Siffredi e Noemi Paganini.

In quanto ai doppi il più ricco numericamente parlando è quello under 14 maschile con 60 iscritti. Le coppie da battere al via sono Oliaro/Giordano nella parte alta e Viscovo/Wisbey in quella bassa. Scarpato/Pelucelli e Cresi/Draetta sono i tandem rispettivamente terza e quarta teste di serie.

Gli incontri si fermeranno solo nel giorno di Pasqua e riprenderanno già nel lunedì di Pasquetta. L’intero staff del circolo ospitante è impegnato nella supervisione della rassegna.