Biella Motor Team, ottimi risultati e qualche imprevisto

Ad Alba si è corso il Rally Regione Piemonte, prova del Campionato Italiano Rally, che aveva al seguito la gara valida per la Coppa Rally di Zona 1. Nel rally del CIR la navigatrice Roberta Steffani con Marco Uzzi su una Suzuki Swift ha ottenuto il secondo posto di classe RSTB1.0, il quinto di Suzuki Cup ed il sessantunesimo assoluto.

Nel Rally Regione Piemonte valido per la CRZ i migliori sono Massimo Lombardi ed Erika Bologna (Peugeot 208 GT Line) diciassettesimi assoluti e quarti di Rally4 in una classe molto competitiva. Ventitreesimi assoluti e vincitori della classe N4 Stefano Serini e Nicola Argenta con una Mitsubishi Lancer Evo IX, trentaseiesimi nella generali e terzi di classe R3 David Pascal ed Ivan Spatari su Renault Clio. Cinquantaduesimi assoluti e quarti in classe N2 Stefano e Gabriele Mazzola con una Peugeot 106 Rallye alla loro prima gara. Nella stessa classe amaro ritiro per Alessandro Colombo e Matteo Grosso (Peugeot 106 S16) per un problema meccanico nel finale dopo aver sempre comandato la classe N2.

A San Marino, nel Rally Bianco Azzurro, Luca Ferraris, affiancato da papà Paolo alle note, con una Renault Clio di Classe Rally5 ha ottenuto un bel secondo posto di classe Rally5 ed il diciottesimo assoluto.

In Sardegna si correva il Rally Costa Smeralda, seconda prova del Campionato italiano Rally Auto Storiche. Poca fortuna per il navigatore Ermanno Battaglin, in gara assieme ad Giuseppe Romano su una Lancia Beta Coupé del 2° Raggruppamento, che è stato costretto al ritiro nelle prime battute per un problema meccanico. È andata meglio a Denise Bolletta, vincitrice di classe e diciottesima assoluta assieme al pilota Giuseppe Collura su una Lancia Delta Integrale 16V del 4° Raggruppamento.