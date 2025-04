Novipiù Monferrato Basket: overtime amaro per i rossoblù

La partita si apre con un canestro di Hugo Erkmaa per Ragusa, seguito da una pronta risposta di Niccolò Martinoni per Monferrato. Il primo quarto è caratterizzato da un sostanziale equilibrio, con le due squadre che si alternano al comando. Martinoni si distingue per la sua efficacia sotto canestro, mentre Ragusa risponde con le giocate di Zan Kosic e Davide Vavoli. Il periodo si chiude con Monferrato in vantaggio 27-25. Nel secondo quarto i monferrini prendono il controllo del match grazie a un parziale di 23-14. Dalton Pepper e Umberto Stazzonelli guidano l'attacco rossoblù, mentre Ragusa fatica a trovare il ritmo offensivo. Marcucci e Dia si alternano sotto canestro, minuti anche per Mario Bertaina. All'intervallo, Monferrato conduce 50-39. Al rientro dagli spogliatoi, Ragusa mostra una nuova energia. Kosic e Vavoli guidano la rimonta, con la squadra siciliana che piazza un parziale di 26-14, pareggiando il punteggio sul 64-64. La difesa di Ragusa si fa più aggressiva, limitando le opzioni offensive di Monferrato. Il quarto periodo è un continuo botta e risposta. Martinoni e Pepper mantengono Monferrato in partita, mentre Ragusa risponde con le giocate di Erkmaa e Bertocco. Break della Virtus nel finale che si porta sul +7 a 1 minuto e 40 dalla fine. Qualche viaggio in lunetta per ambo le squadre e una palla persa sanguinosa da Ragusa porta l'ultimo possesso alla Novipiù che grazie alla tripla di Pepper sulla sirena porta i suoi al supplementare sul punteggio di 89-89. Nel tempo supplementare, Ragusa riesce a ricompattarsi e a gestire meglio i possessi decisivi. Kosic e Vavoli segnano canestri importanti, mentre la difesa siciliana riesce a contenere gli attacchi di Monferrato. Nulla da fare per la Novipiù che si arrende sul 101-99.

Virtus Ragusa - Novipiù Monferrato Basket 101-99 dts

Parziali (25-27, 14-23, 26-14, 24-25, 12-10)

Virtus Ragusa: Mirko Gloria 23 (9/20, 0/0), Davide Vavoli 18 (5/7, 1/1), Hugo Erkmaa 15 (3/5, 3/3), Ugo Simon 14 (1/2, 3/6), Zan Kosic 11 (3/7, 1/3), Nicolò Bertocco 9 (1/5, 1/3), Giovanni Ianelli 5 (2/2, 0/4), Adamu adam Abba 2 (1/3, 0/0), Giorgio Calvi 2 (1/4, 0/0), Francesco Piscetta 2 (1/1, 0/0), Giovanni Tumino 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 20 / 31 - Rimbalzi: 40 6 + 34 (Mirko Gloria 11) - Assist: 24 (Zan Kosic 7).

Novipiù Monferrato Basket: Umberto Stazzonelli 29 (8/10, 1/3), Niccolo Martinoni 26 (8/11, 1/4), Dalton Pepper 20 (4/8, 3/8), Simone Vecerina 13 (4/12, 1/8), Francesco Guerra 6 (1/4, 1/4), Francesco Marcucci 5 (1/2, 1/2), Mamoudou Dia 0 (0/2, 0/1), Pietro Basta 0 (0/2, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/1), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 23 / 27 - Rimbalzi: 44 10 + 34 (Niccolo Martinoni 11) - Assist: 14 (Simone Vecerina 5).