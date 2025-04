La Tecnoengineering Moncalieri ospita Vigarano per Gara 1 dei playout

La Tecnoengineering Moncalieri è pronta ad affrontare la seconda fase del campionato Techfind Serie A2. Questa sera le Lunette scenderanno in campo al PalaEinaudi per Gara 1 del primo turno dei playout. La squadra di coach Terzolo troverà come avversario la Pallacanestro Vigarano, che ha concluso la stagione regolare all’ultimo posto del Girone B.

Moncalieri ha mancato la salvezza diretta nella volata finale della stagione regolare, ma nonostante le tre sconfitte consecutive le Lunette arrivano a questa sfida con buone credenziali. Nell’ultima giornata la squadra di coach Terzolo ha tenuto testa alla ben più quotata Logiman Broni (62-68), restando in partita fino alla fine e sfiorando una clamorosa rimonta.