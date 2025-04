La Tecnoengineering Moncalieri batte Vigarano in Gara 1 Playout

LA GARA

In avvio di gara regna l'equilibrio tra le due squadre, ma sono le ospiti a prendere il comando del match. La grande determinazione permette a Vigarano di costruire un vantaggio di due possessi, guidato da Nikolova e Reani. Dall’altra parte, Moncalieri fatica: le Lunette non riescono a prendere le misure in attacco e concedono molto spazio in difesa, che le rossonere sfruttano per andare a canestro troppo spesso. Il primo periodo si chiude sul 14-19 a favore delle ospiti.

Nel secondo periodo Vigarano cerca la fuga, con i due punti messi a segno da Reani che valgono il +7 provvisorio. A tenere vive le speranze delle Lunette ci pensa Gesuele, che in un momento cruciale realizza una tripla e tre liberi in pochi minuti. Nel finale di secondo quarto, nonostante le evidenti difficoltà, Moncalieri ritrova fiducia e riesce a ricucire il distacco dalle rossonere. L’ingresso di Ngamene offre fluidità alla manovra d’attacco delle Lunette, ed è proprio un tiro libero della numero 2 ad assicurare il pareggio provvisorio. Agli sgoccioli del primo tempo, Vargas regala tre punti di margine alle ospiti: all’intervallo il tabellone recita 36-39.

Al rientro dagli spogliatoi è Moncalieri a prendere il controllo del match. I punti messi a segno da Cordola e Sammartino valgono il sorpasso e il +4 su Vigarano, che si trova di fronte a una difesa gialloblù decisamente più organizzata rispetto ai primi venti minuti. Le emiliane, che si affidano soprattutto a una Vargas in doppia cifra, faticano a superare la difesa alta imposta dalle Lunette. I due punti di Ngamene e il libero realizzato da Avagnina mettono la firma sul terzo quarto, che si chiude sul 52-46 per Moncalieri.

L’ultimo periodo riaccende le speranze delle rossonere, che riescono a ridurre il distacco a due sole lunghezze. La reazione delle Lunette è immediata: spinte dal pubblico del PalaEinaudi, le gialloblù piazzano un allungo fondamentale portandosi sul +8 grazie a una tripla glaciale di capitan Cordola. Negli ultimi tre minuti due triple di Nikolova offrono a Vigarano la possibilità di un clamoroso ribaltamento sul 64-63. A chiudere i conti è il tiro libero realizzato da Grosso, che fissa il punteggio sul 65-63. L’assalto finale di Vigarano va a vuoto e Moncalieri può festeggiare.

Una vittoria di enorme valore per le gialloblù, che andranno a Vigarano con il morale alle stelle. Le Lunette torneranno in campo mercoledì 23 aprile per Gara 2, stavolta sul campo di Vigarano, con in tasca il match point per assicurarsi la salvezza. L’appuntamento è alle ore 19 al Palavigarano.

TABELLINI

Tecnoengineering Moncalieri - Pallacanestro Vigarano 65-63

Parziali (14-19, 36-39, 52-46)

Tecnoengineering Moncalieri: Sammartino 13, Ngamene 13, Cordola 10, Mitreva 8, Avagnina 3, Argirò ne, Pasero 6, Corgnati, Gesuele 6, Grosso 1, Salvini 5, Obaseki. All. Terzolo. Ass. Sciannimanico.

Pallacanestro Vigarano: Iannello ne, Nikolova 14, Resemini, Reani 16, Tintori, Valensin 1, Zangara ne, Patriarca ne, Armillotta 6, Nicora 3, Visone 8, Vargas 15. All. Grilli.