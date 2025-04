La Fulgor fermata a Fidenza, ultimo quarto decisivo

Interrotta la striscia positiva della Paffoni, che alla vigilia della Pasqua cade contro la Foppiani Fulgor Fidenza per 85-73.

La partita si dimostra fin da subito combattuta punto a punto, con i Rossoverdi a trovare il proprio totem in Ferraro, che affiancato da Stepanovic e un sempre inesauribile Mazzantini, mantiene il ritmo di Fidenza, trascinata dal trio Valsecchi, Mane e Valdo. L'equilibrio del primo quarto (21-21) viene rotto in favore della Paffoni grazie a Mazzantini, ancora protagonista, e all'impatto di Balanzoni, che firma 6 punti e 6 rimbalzi nella frazione. I lupi trovano l'allungo importante sul finire del quarto, ma Fidenza è brava a resistere e rientrare, accorciando il divario prima dell'intevallo, che manda le squadre negli spogliatoi sul 39-42. Nel secondo tempo la musica non cambia e il campo si infiamma, con le squadre a lottare su ogni pallone: Valdo è indemoniato e da solo tiene Fidenza sul pezzo contro un buon lavoro collettivo dei rossoverdi, che però non trovano mai lo sprint per scappare e mettere al sicuro il risultato; le buone giocate dei padroni di casa tengono botta e permettono anche il sorpasso, che al 30' li vede in vantaggio 60-59. L'ultimo quarto è una corsa a perdifiato verso i due punti in classifica, Balanzoni e Corgnati provano a caricarsi la squadra sulle spalle e Maruca rintuzza il punteggio, ma l'energia di Valdo e il controllo del campo di Valsecchi permettono l'allungo fatale, con la schiacciata del primo a sigillare definitivamente il risultato finale.