Cuneo Volley vince a Brescia Gara 1 della Finale Playoff

Gara 1 della Finale Playoff è di Cuneo! I biancoblù supportati da oltre 150 tifosi al seguito nel giorno di Pasqua a Brescia, conquista la vittoria per 3-0 e si porta avanti per 1-0 nella serie. Una partita che ha visto Capitan Sottile e compagni restare lucidi anche nei momenti di difficoltà; non sono certo mancati gli errori, ma il gruppo ha serrato i ranghi aumentando l’efficienza a muro e dai nove metri. A fine riscaldamento l’uscita di Maciel in seguito ad un infortunio alla spalla, di cui avremo aggiornamenti nei prossimi giorni, è valsa la dedica a fine partita da parte di tutta la squadra.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Pinali opposto, Codarin e Volpato centro, Allik e Sette schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Zambonardi schiera: Tiberti palleggio, Bisset opposto, Erati e Tondo al centro, Cavuto e Cominetti schiacciatori; Hoffer (L).

Premiato MVP di serata il centrale ed ex di giornata, Lorenzo Codarin che ha chiuso il match con l’82% in attacco e 12 punti personali. Per la compagine bresciana, premiato Oreste Cavuto che con 11 punti personali è stato il top scorer dei tucani. Top scorer di serata, con 19 punti, Giulio Pinali.

A fine partita queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «È stata una partita molto tesa, entrambe le squadre secondo me hanno sentito il fatto che fosse una finale, a loro non è entrato tanto il servizio, dobbiamo aspettarci una gara 2 a Cuneo differente perché loro alla battuta potranno farci molto male. Detto questo, non è male; 1-0 per noi non è male aver vinto una gara qua perché c’è consapevolezza che gara 2 o gara 3 qua, è una squadra contro cui possiamo giocare».

Il prossimo appuntamento sarà della MA Acqua S.Bernardo Cuneo, sarà giovedì 24 aprile alle ore 20.00 al Palazzetto di Cuneo per Gara 2 della Finale Playoff.

La prevendita è attiva su Liveticket.it ed è possibile acquistare i biglietti fisicamente presso il negozio di Energia Pulita in c.so Nizza n.29 vicino alla chiesa del Sacro Cuore. Inoltre, è prevista un’apertura straordinaria del botteghino al palazzetto, dalle 17.30 alle 19.30 nei giorni di martedì 22 e mercoledì 23 aprile.

Gruppo Consoli Sferc Centrale del Latte Brescia - MA Acqua S.Bernardo Cuneo 0-3

Parziali (16-25/20-25/23-25)

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile (K) 1, Pinali 19, Volpato 7, Codarin 12, Allik 8, Sette 5; Cavaccini (L1); Brignach. N.e. Mastrangelo, Malavasi, Compagnoni, Agapitòs, Oberto (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Matteo Morando

Ricezione positiva: 52%; Attacco: 46%; Muri 11; Ace 6.

Gruppo Consoli Sferc Centrale del Brescia: Tiberti (K) 1, Bisset 9, Tondo 8, Erati 2, Cavuto 11, Cominetti 6; Hoffer (L1); Cargioli, Manessi, Raffaelli, Bonomi, Franzoni (L2). N.e. Zambonardi, Bettinzoli.

All.: Roberto Zambonardi.

II All.: Paolo Iervolino.

Ricezione positiva: 47%; Attacco: 39%; Muri 4; Ace 1.

Durata set: 26’, 31’, 36’.

Durata totale: 93’.

Arbitri: Cesare Armandola, Dario Grossi.