La Colomba fa Canestro XXVII Edizione: il recap delle Finali, le premiazioni e la lotteria gialloblù

Finisce 80-97 per il Collegno Basket la Finale per il 1°/2° posto , che si laurea campione della XXVII Edizione de “La Colomba Fa Canestro” – Memorial Marco Ercole & Bruno Gontero . Una gara ad alto punteggio e grande intensità quella disputata tra Collegno Basket e BSL San Lazzaro . I piemontesi si impongono con autorità al termine di una partita ben gestita, costruita con intelligenza nei quarti centrali e chiusa con maturità nell’ultima frazione. Il primo quarto è equilibrato, con entrambe le squadre che si studiano e rispondono colpo su colpo. Collegno chiude sul +1 (21-22), ma è nel secondo periodo che arriva il primo strappo: i ragazzi di coach Roselli alzano l’intensità e aumentano i giri in attacco, vincendo il parziale 15-25 e andando all’intervallo lungo sul +11. BSL prova a reagire nel terzo periodo, trovando buone soluzioni con Magagnoli e D’Alessandro, ma Collegno riesce a contenere il rientro degli emiliani (23-22 il parziale). Nell’ultima frazione i Leoni alzano ulteriormente il ritmo offensivo, mettendo a referto 28 punti che blindano il risultato e chiudono la finale con il punteggio di 80-97. Per Collegno, prestazione maiuscola di Iozzia , che firma 26 punti e si conferma punto di riferimento offensivo. Ottimo il contributo di Violetti (16), Bianchi A. (12) e Santorelli (10). Per San Lazzaro, Magagnoli è il grande protagonista con 32 punti, autentico trascinatore dei suoi. D’Alessandro lo supporta con 20 punti, mentre Cocchi ne aggiunge 11.

LE ALTRE GARE

CUS Torino – Eridania 28-54

Eridania domina fin dalle prime battute al cospetto di un CUS Torino mai realmente in partita. I coccodrilli scavano il solco già nel primo tempo (13-27 all’intervallo). In evidenza McVicar (11), Ombres (9) e Peracino (7), mentre Migliari (10) è l’unico in doppia cifra per il CUS.

Area Pro 2020 – Pontevecchio Bologna 63-60

Nella finale 5°/6° posto vittoria in rimonta per Area Pro 2020, che ribalta uno svantaggio in doppia cifra grazie a un parziale da 24-10 nell’ultimo quarto. Decisivi Falbo (19) e Filippa (18) nell’attacco dei piemontesi, che reagiscono con carattere alla partenza sprint di Bertin (16) e Musiani (11) per gli emiliani. Match combattuto fino all’ultimo possesso.

CUS Torino – Pallacanestro Moncalieri 33-71

Netta affermazione di Moncalieri, che impone il proprio ritmo sin dal primo quarto e allunga progressivamente. Colucci (15), Stuardi (10) e Dell’Atti (10) guidano la fuga gialloblù, mentre il CUS fatica a trovare soluzioni offensive efficaci. Solo Mora F. e Pesce (7 a testa) a referto con continuità.

TNA – Aquila Basket Trento 69-56

La finale 3°/4° posto vede TNA imporsi con autorità su Trento, costruendo la vittoria nei quarti centrali e gestendo con lucidità il finale. Cavagna è immarcabile e chiude con 27 punti, supportato da Bilegio (18) e Muca (12). Dall’altra parte, Recca (14) e Markovic (11) tengono in partita l’Aquila Basket fino all’ultimo periodo.

Eridania – Pallacanestro Moncalieri 42-51

Moncalieri conquista una vittoria pesante che gli permette di chiudere il torneo in settima posizione. Dopo un primo quarto equilibrato, i gialloblù trovano intensità difensiva e ottime soluzioni in attacco con Stuardi ancora protagonista (18). Buona prova di Alfero (13) e Maghenzani (9) per Eridania, che però fatica a reggere il confronto nella seconda metà di gara, non riuscendo più a colmare il gap accumulato.

LE PREMIAZIONI

Al termine della finale, al PalaEinaudi si è tenuta la cerimonia di chiusura del torneo, condotta dal Responsabile Marketing e Comunicazione di Moncalieri Basketball, Stefano Miglietta, in cui sono stati assegnati i premi della manifestazione. Il patron di Moncalieri Basketball Giovanni Paolo Terzolo e il direttore generale Julio Trovato hanno premiato le nove squadre, il miglior quintetto e l’MVP del torneo.

Il Responsabile Marketing e Comunicazione, Stefano Miglietta, ha voluto ringraziare tutti i partecipanti, dichiarando: «Complimenti al Collegno Basket, squadra vincitrice del torneo, ma anche a tutti i partecipanti e agli organizzatori. Questo è uno sport magnifico, che insegna il rispetto per gli avversari, un valore fondamentale per la crescita dei più giovani. Un torneo nato 27 anni fa, che nel tempo è diventato anche il Memorial di due figure straordinarie del mondo cestistico torinese: Marco Ercole e Bruno Gontero. In questi giorni ho visto due palazzetti pieni, tanto pubblico sugli spalti e un grande livello di agonismo. Complimenti a tutte le squadre, che ci hanno regalato quattro giornate all’insegna del basket, del divertimento e dell’amicizia».

TOP SCORER

Stuardi (Pallacanestro Moncalieri) – 146 punti Magagnoli (BSL San Lazzaro) – 137 punti Iozzia (Collegno) – 105 punti Musiani (Pontevecchio Bologna) – 89 punti Martinelli (Aquila Trento) – 70 punti Adriano (Eridania) – 68 punti Dell’Atti (Pallacanestro Moncalieri) – 66 punti D’Alessandro (BSL San Lazzaro) – 63 punti Petrachi (Area Pro 2020) – 56 punti Idehen (TNA) – 51 punti Garruto (Collegno) – 49 punti Falbo (Area Pro 2020) – 45 punti

CLASSIFICA

Collegno Basket BSL San Lazzaro TNA Aquila Basket Trento Area Pro 2020 Pontevecchio Bologna Pallacanestro Moncalieri Eridania CUS Torino

MIGLIOR QUINTETTO

Davide March (Aquila Basket Trento)

Progress Idehen (TNA)

Matteo Stuardi (Pallacanestro Moncalieri)

Carlo Magagnoli (BSL San Lazzaro)

Jacopo Garruto (Collegno Basket)

MVP

Iozzia Ysiet (Collegno Basket)

LOTTERIA GIALLOBLU’

Durante l’intervallo della finale tra BSL San Lazzaro e Collegno Basket, sono stati estratti i primi 10 premi della Lotteria Gialloblù:

TV LED Samsung 43″ Crystal UHD 4K | Biglietto N. 04644 Kenwood Robot da Cucina Prospero | Biglietto N. 08237 Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm | Biglietto N. 09119 Nespresso Vertuo Deluxe | Biglietto N. 08769 Samsung Galaxy Buds 2 Pro | Biglietto N. 10156 Philips Hairclipper | Biglietto N. 00909 Samsung Galaxy Watch5 40mm BT | Biglietto N. 11322 Radio Sound DAB Two | Biglietto N. 00641 Google Nest Audio | Biglietto N. 05874 Divisa ufficiale Tecnoengineering Moncalieri A2/F 2024/2025 | Biglietto N. 05606

RISULTATI E TABELLINI

CUS Torino – Eridania 28-54

Parziali (4-15, 9-12, 4-16, 11-11)

Cus Torino: Aliano, Bellino 6, Ciccotti, Costantino, Migliari 10, Mora A. 5, Mourglia, Pesce 2, Salice, Sburlati, Mora F. 5. All. Subbiani. Ass.Torazza.

Eridania: Chiarle 2, Maghenzani 3, Berta 3, Adriano 2, Piatti, Ombres 9, Actis Tessitore 7, Coriero 4, Alfero 2, Peracino 7, Mcvicar 11, Sonnessa 4. All. Mosso. Ass. Beltran.

———————————————————————

Area Pro 2020 – Pontevecchio Bologna 63-60

Parziali (12-24, 15-11, 12-15, 24-10)

Area Pro 2020: Albanese, Marocco 7, Siviero 2, Manuele ne, Carignano, Ruzza 4, Neirotti, Vulad ne, Cerutti 8, Filippa 18, Petrachi 5, Falbo 19. All. Stefanini.

Pontevecchio Bologna: Ballico 2, Barbieri, Bertin 16, Bocka 6, Brugnatti ne, Gualandi 3, Klun 7, Landi 2, Musiani 11, Nicolini 10, Sansoni 3. All. Brini. Ass. Pugliese.

———————————————————————

CUS Torino – Pallacanestro Moncalieri 33-71

Parziali (10-25, 6-21, 7-12, 10-13)

CUS Torino: Aliano, Bellino, Costantino, Finocchiaro 2, Fondacaro 5, Mora A. 6, Mourglia 2, Pesce 7, Raimondi, Salice 4, Mora F. 7, Sburlati. All. Subbiani. Ass. Torazza.

Pallacanestro Moncalieri: Portelli 2, Babos 2, Dell’Atti 10, Colucci 15, Campanaro 4, Di Giovanni 4, Biglino 4, Crisci, Ficara 7, Albanesi 9, Stuardi 10, Carmelita 4. All. Gallo.

———————————————————————

TNA – Aquila Basket Trento 69-56

Parziali (16-18, 12-11, 16-12, 23-15)

TNA: Ceccato, Franchina 2, Itulah 2, Regis, Cavagna 27, Strapazzon, Muca 12, Bilegio 18, Necchio, Idehen 8, Delmastro, Berta. All. Enria. Ass. Pasotti, Baietto.

Aquila Basket Trento: Zanotti, Recca 14, Baftiri 7, Bortolotti, Tondi, Petris, Rajac, Markovic 11, March 10, Martinelli 9, Bencivenga 4, Cravero 1. All. March. Ass. Dorigotti.

———————————————————————

Eridania – Pallacanestro Moncalieri 42-51

Parziali (18-17, 7-13, 10-11, 7-10)

Eridania: Tessitore, Adriano 4, Alfero 13, Berta 2, Corriero 7, Da Bellonio, Coco Rotondo, Manghenzani 9, Marini 1, Peracino, Saglietti 4, Sonnessa 2. All. Mosso. Ass. Tirotta.

Pallacanestro Moncalieri: Portelli, Dell’Atti 9, Colucci 9, Carmelita, Campanaro, Di Giovanni, Biglino 2, Crisci 4, Ficara 3, Albanesi 2, Stuardi 18, Sliusar 4. All. Gallo.

———————————————————————

BSL San Lazzaro – Collegno Basket 80-97

Parziali (21-22, 15-25, 23-22, 21-28)

BSL San Lazzaro: Magagnoli 32, Oundjian 4, Wakefield 2, Labanti 2, Bronzino 5, Roccabianca, Dobos 4, D’Alessandro 20, Luppi ne, Cocchi 11, Alvisi. All. Zavatta. Ass. Lolli

Collegno Basket: Violetti 16, Romeo 9, Iozzia 26, Garruto 6, Maiorano 2, Franchetto 2, Bianchi G. 2, Bianchi A. 12, Duonnolo 6, Santorelli 10, Viola 2, Pagnotta 4. All. Roselli. Ass. Grasso.