Pallapugno: i risultati della terza giornata di Serie A Banca d'Alba, Serie B e C1

Malagò, inoltre, invita le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche in programma in Italia nel resto della settimana per piangere la morte di Papa Francesco e onorarne la memoria.

PALLAPUGNO: SERIE A BANCA D'ALBA

Terza giornata

Terre del Barolo Albese-Alta Langa 9-7

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva sospesa per pioggia sul 7-3 prosegue martedì 22 aprile alle 20

Imperiese-Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio rinviata per pioggia e campo impraticabile a martedì 6 maggio alle 20.30 a Dolcedo

Nibo Galvanotecnica Monticellese-Speb 9-6

Araldica Castagnole Lanze-Roero Isolamenti Canalese 9-6

Marchisio Nocciole Cortemilia-Pieve di Teco rinviata per la morte di Papa Francesco a data da definire

Classifica: Terre del Barolo Albese 3; Acqua San Bernardo Subalcuneo, Alta Langa e Araldica Castagnole Lanze 2; Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva, Marchisio Nocciole Cortemilia, Imperiese, Speb e Nibo Galvanotecnica Monticellese 1; Pieve di Teco, Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio e Roero Isolamenti Canalese 0.

SERIE B

Terza giornata

Valle Bormida-Virtus Langhe 9-6

Benese-Alusic Merlese 9-1

Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Gottasecca 6-9

Castiglia Costruzioni Bormidese-Officine Pesce Bubbio 8-9

Amici del Castello-Abrigo Olio Desiderio Ricca 9-4

Bcc Pianfei Pro Paschese-Castiati Neivese rinviata per la morte di Papa Francesco a data da definire

Classifica: Gottasecca 3; Benese, Fbc Sabbiature Augusto Manzo e Amici del Castello 2; Castiati Neivese, Bcc Pianfei Pro Paschese, Castiglia Costruzioni Bormidese, Officine Pesce Bubbio, Valle Bormida e Alusic Merlese 1; Abrigo Olio Desiderio Ricca e Virtus Langhe 0.

SERIE C1

Terza giornata

Prodeo-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-4

Peveragno-Centro Incontri Gallese sospesa per pioggia sul 4-4, riprende sabato 3 maggio alle 20.30

Virtus Langhe-Castiati Castagnole Lanze 4-9

San Leonardo-Vivalapallapodcast Ricca rinviata per pioggia e campo impraticabile a giovedì 1° maggio alle 17.30 a Imperia

Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Roero Isolamenti Canalese 9-6

Gottasecca-Imperiese rinviata per la morte di Papa Francesco a data da definire

Classifica: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 3; Peveragno, Prodeo, Imperiese, Castiati Castagnole Lanze e Roero Isolamenti Canalese 2; Centro Incontri Gallese e San Leonardo 1; Vivalapallapodcast Ricca, Gottasecca, Castiglia Costruzioni Bormidese e Virtus Langhe 0.