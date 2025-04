Tecnoengineering Moncalieri, la salvezza a un passo

Grazie alla vittoria per 65-63 ottenuta in Gara 1, Moncalieri conduce la serie. La sfida di sabato scorso tra le mura del PalaEinaudi ha messo in luce ancora una volta la capacità delle Lunette di aumentare l’intensità nel secondo tempo, un fattore che si è già rivelato decisivo più volte nel corso della stagione e che sarà fondamentale anche sul campo delle emiliane. Nella circostanza, è stata Ngamene a condurre le gialloblù al successo con una prestazione maiuscola da 13 punti e 8 rimbalzi. Per non perdere il prezioso match point conquistato in Gara 1, però, sarà fondamentale una prestazione corale di tutta la squadra su entrambi i lati del campo; a differenziare le due squadre, infatti, è soprattutto la profondità dell’organico, il vero asso nella manica di coach Terzolo.

Vigarano è uscita dal PalaEinaudi con una sconfitta, ma è andata molto vicina a un clamoroso successo e sul parquet amico potrà giovare del supporto dei tifosi locali che in una gara di questa importanza è determinante. Coach Grilli si affiderà soprattutto a tre giocatrici che hanno brillato in Gara 1: Reani, forte di una prestazione in doppia cifra da 16 punti e 11 rimbalzi, Afonso Vargas, nuovo innesto delle biancorosse che si è distinta con 15 punti, e Nikolova, che nel finale di Gara 1 ha messo a referto due triple nei minuti finali guidando il tentativo di rimonta delle biancorosse. Le emiliane sono obbligate a vincere per rimandare l’esito di questa prima fase dei playout all’eventuale Gara 3 sul parquet del PalaEinaudi.

Le due squadre scenderanno in campo questa sera alle ore 19:00 al Palavigarano. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul profilo Facebook di Pallacanestro Vigarano. La direzione di gara sarà affidata ai Sig.ri Biondi Michele (Primo Arbitro) e De Rico Mattia (Secondo Arbitro).