Ufficiale il rinvio di Gara 1 tra S. Bernardo Campus e Abet Bra

A seguito delle disposizioni federali legate ai funerali del Papa, previsti per il 26 aprile, Gara 1 dei quarti di finale playoff di Serie C tra S. Bernardo Campus e Abet Bra è stata posticipata al 27 aprile. La sfida si disputerà regolarmente presso il palazzetto di Corneliano d’Alba (Via Giardino 3) con palla a due alle ore 20:45. Rimangono invariati gli appuntamenti per Gara 2, in programma a Bra il 30 aprile alle ore 21:00, e per l’eventuale Gara 3, fissata per il 3 maggio alle 18:30, nuovamente a Corneliano d’Alba.