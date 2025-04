Igor Agil Volley: la Final Four regionale fra Trecate e Novara

Una Final Four regionale, Under 18 femminile e Under 19 maschile, legata a doppio filo alla Igor Agil Volley: Igorine presenti fra le quattro finaliste che si contenderanno il titolo e organizzazione tutta della società!

L’appuntamento è fissato per domenica 27 aprile e Igor Agil Volley torna ad accogliere un evento assai importante per il settore giovanile: fra Trecate e Novara si giocheranno in tutto otto partite, fra le migliori squadre dell’intero Piemonte, dal momento che verranno assegnati i titoli femminile e maschile. Quattro le palestre coinvolte: il palaAgil (Trecate, via Manzoni 31); la palestra di via Mezzano (Trecate, via Mezzano 34); la palestra del liceo Antonelli (Novara, via Crimea 7); il palaIgor (Novara, piazzale Olimpico 2). Proprio il palaIgor sarà teatro delle partite decisive e delle premiazioni finali.

Igor Agil Volley ci tiene a ringraziare per la collaborazione nell’organizzare al meglio l’evento le società sportive Polisportiva San Giacomo Novara, Issa Novara, Basket Club Trecate unitamente al Comune di Trecate. Un grazie speciale anche al Comitato Ticino Sesia Tanaro.

Final Four femminile U18

Le quattro protagoniste sono: Igor Agil Volley, L’Alba Volley, Unionvolley Pinerolo e Fenera Chieri. Semifinali alle 10 in contemporanea: al palaAgil di Trecate le Igorine affrontano Alba, al palaIgor match fra Pinerolo e Chieri. Alle 15.45 finale 3/4 posto a Trecate, alle 17.30 (con orario che potrebbe variare poiché prima c’è la finalissima maschile) la finale che assegna il titolo. Come da regolamento, soltanto una squadra, quella che conquisterà il titolo, parteciperà alle finali nazionali di categoria previste dal 13 al 18 maggio a Vibo Valentia.

Final Four maschile U19

Le quattro squadre finaliste sono: Pallavolo La Bollente Acqui Terme, Officina Pozzo Spb Biella, Lab Travel Cuneo e Volley Parella Torino. Semifinali alle 10 in contemporanea: Parella e Cuneo si affrontano alla palestra del liceo Antonelli e Acqui e Biella a Trecate nella palestra di via Mezzano. Le finali entrambe a Novara: alle 15.30 la finalissima al palaIgor, alle 15.45 la finale 3/4 posto nella palestra della scuola Antonelli. Come da regolamento le due squadre che vanno in finale regionale sono matematicamente alle finali nazionali, in programma dal 13 al 18 maggio a Termoli.