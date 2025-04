La Pallapugno si ferma per il funerale di Papa Francesco

La Federazione italiana Pallapugno, su disposizione del Governo italiano, che ha dichiarato cinque giorni di lutto nazionale, e invito del presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha modificato il programma delle partite in programma sabato 26 aprile, giorno del funerale di Papa Francesco. Questo il nuovo programma della partite dei vari campionati prima delle quali sarà osservato un minuto di silenzio e sarà letta la seguente frase:

Il 21 aprile ci ha lasciato Papa Francesco, prima del minuto di silenzio lo vogliamo ricordare con questo suo pensiero. «Incoraggio ciascuno di voi a vedere lo sport come un percorso di vita che vi aiuti a costruire una comunità più solidale e per portare avanti i valori della vita cristiana: lealtà, sacrificio, spirito di gruppo, impegno, inclusione, ascesi, riscatto. Date sempre il meglio di voi stessi! Vi benedico di cuore». Per sempre grazie, Papa Francesco, il mondo dello sport continuerà a pregare per te!