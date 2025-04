La Tecnoengineering Moncalieri sbanca Vigarano e chiude il discorso salvezza

Chiudere la pratica playout in appena due partite non era affatto scontato, soprattutto dopo il finale amaro della stagione regolare e una Gara 1 vinta con fatica tra le mura del PalaEinaudi. Alla fine, però, la Tecnoengineering Moncalieri si è assicurata con autorità un’altra stagione in Serie A2 . Le Lunette hanno conquistato Gara 2 sul parquet del Palavigarano per 46-64 , amministrando il vantaggio costruito nel primo quarto fino alla sirena finale e raggiungendo così la salvezza.

LA GARA

Sin dalla palla a due Moncalieri prende il controllo della partita. Dopo un paio di errori in attacco, le Lunette si scatenano e riescono a piazzare un parziale di 0-15 che condanna le padrone di casa ad inseguire nel punteggio. La scelta di coach Terzolo di puntare subito sulla coppia Ngamene–Sammartino si rivela vincente: le due lunghe dominano a rimbalzo sia in attacco che in difesa, un fondamentale su cui invece Vigarano non riesce ad essere efficace, e chiudono il primo periodo rispettivamente con 7 e 5 rimbalzi. Negli ultimi due minuti Nikolova e Vargas scuotono le biancorosse, che si riportano a quattro possessi di distacco dalle Lunette. Il primo quarto termina sul 7-17.

Moncalieri mantiene il controllo sul match anche durante il secondo periodo: i punti realizzati da Gesuele, Cordola e Salvini portano di nuovo le Lunette sul +15, a cui Vigarano risponde con la tripla dell’ex Nicora e i punti di Valensin. Le padrone di casa continuano a soffrire nel pitturato contro la fisicità delle Lunette, che sfruttano ancora la profondità del roster per avere sempre forze fresche in campo e tenere alta l’intensità del match. Il tiro in sospensione realizzato da Salvini chiude i conti: all’intervallo è 17-32 in favore di Moncalieri.

Il secondo tempo vede Vigarano entrare in campo con maggior determinazione rispetto a Moncalieri. Spinte dal pubblico di casa, le biancorosse riescono a dimezzare il distacco e mettono in difficoltà le Lunette. Il reparto difensivo gialloblù soffre soprattutto le incursioni di Reani e Vargas, con la portoghese che va in doppia cifra. Negli ultimi minuti di terzo quarto Moncalieri si mette alle spalle le difficoltà e torna a respirare, ricostruendo il vantaggio grazie a Cordola, Salvini e Mitreva, che mette a segno una tripla pesantissima. I punti di Valensin e Reani tengono vive le speranze delle padrone di casa: a un quarto dal termine il tabellone recita 36-45.

Gli ultimi dieci minuti sanciscono la vittoria di Moncalieri. Al +13 provvisorio firmato da Sammartino e Pasero, le biancorosse rispondono con un parziale di 5-0 che le riporta a tre possessi di distacco. La tripla messa a segno da Tintori non spaventa le Lunette, che mettono la freccia negli ultimi minuti grazie alle realizzazioni di Sammartino, Cordola e Ngamene. Alla sirena è 46-64: la Tecnoengineering Moncalieri resta in Serie A2.

Quella che va in archivio è una partita mai davvero in discussione, frutto del grande lavoro delle atlete e dello staff gialloblù: la conferma del posto in Serie A2 chiude una stagione affrontata con grinta e umiltà dal gruppo delle Lunette, che l’anno prossimo ripartirà con maggiore fiducia nei propri mezzi verso nuovi obiettivi.

TABELLINI

Pallacanestro Vigarano – Tecnoengineering Moncalieri 46-64

Parziali (7-17, 17-32, 36-45)

Pallacanestro Vigarano: Iannello, Nikolova 5, Resemini, Reani 8, Tintori 3, Valensin 7, Zangara, Patriarca, Armillotta 2, Nicora 5, Visone 1, Afonso Vargas 15. All. Grilli.

Tecnoengineering Moncalieri: Sammartino 21, Ngamene 12, Cordola 9, Mitreva 7, Avagnina, Pasero 4, Corgnati, Gesuele 2, Grosso, Salvini 9, Obaseki. All. Terzolo. Ass. Sciannimanico.