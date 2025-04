La Reale Mutua Torino ’81 Iren attesa dal Waterpolo Milano Metanopoli

Ritorna il campionato di serie A2 maschile dopo la sosta pasquale e per la ventesima giornata di regular season la Reale Mutua Torino ’81 Iren scende in vasca domani contro il Waterpolo Milano Metanopoli . I gialloblù, secondi in classifica, arrivano dalla vittoria casalinga contro il Piacenza, mentre i lombardi, sesti in campionato, nella scorsa giornata sono stati sconfitti dal Sori per 4-9.

Simone Aversa presenta la sfida: «Arriviamo a questa partita dopo due settimane particolari per via delle feste Pasquali, ma in ogni caso abbiamo lavorato per non perdere brillantezza ed esplosività. L’anticipo della partita di un giorno non ci destabilizza, abbiamo voglia di blindare il secondo posto in classifica. Non sottovalutiamo l’impegno, il Metanopoli sta disputando un ottimo campionato da neopromossa, ma ci avviciniamo alle partite che decidono una stagione; quindi, è il momento di elevare il livello del nostro gioco, l’obiettivo è vincere».

Il match si disputerà a porte chiuse venerdì 25 aprile alle ore 15:00 presso la piscina “D. Samuele” di Milano. Il match verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube “Pallanuoto Metanopoli”.

VENTESIMA GIORNATA DI SERIE A2M GIRONE NORD

Futurenergy R.N. Sori – AGN Energia Bogliasco 1951

Vela Nuoto Ancona – R.N. Arenzano

Chiavari Nuoto – Como Nuoto Recoaro

Waterpolo Milano Metanopoli – Reale Mutua Torino ’81 Iren

Mobilpesca Lavagna – Brescia Waterpolo

Piacenza Pallanuoto 2018 – Spazio R.N. Camogli

LA CLASSIFICA

Chiavari Nuoto 53, Reale Mutua Torino ’81 Iren 44, Futurenergy R.N. Sori 37, Vela Nuoto Ancona 36, R.N. Arenzano 30, Waterpolo Milano Metanopoli 26, Spazio R.N. Camogli 25, AGN Energia Bogliasco 1951 20, Piacenza Pallanuoto 2018 19, Mobilpesca Lavagna 18, Brescia Waterpolo 14, Como Nuoto Recoaro 5.