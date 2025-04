Oleggio Magic Basket: l'ultima di regular season a Lucca

Ultimo appuntamento di regular season. Oleggio Magic Basket ospite domani sera , venerdì 25 aprile a Lucca alle 20.30 . Gli Squali, già certi della prima posizione in classifica, saranno in campo con la voglia di chiudere comunque al meglio in vista poi dei playoff (la squadra inoltre sarà protagonista anche delle finali nazionali U19 con la maglia Olimpia Milano in programma la prossima settimana, prima appunto dei playoff).

«Onorare il campionato e rispettare, in primis, noi stessi e gli sforzi fatti fino a qui sono i due motivi principali per cui la partita di Lucca deve essere una partita vera» lancia la carica coach Giacomo Cardelli. E continua: «Lucca è una squadra dall’enorme potenziale offensivo che, soprattutto davanti al proprio pubblico, riesce a sfoderare prestazioni di alto livello. Noi, come detto in precedenza, arriviamo a questa partita con la certezza del primo posto matematico nei playoff, ma, nonostante ciò, affronteremo il match con la stessa fame di vittoria che ci ha accompagnato fino a questo momento, per rispetto verso noi stessi e verso il campionato, - dice - essendo una squadra “giovane”, ogni partita rappresenta un momento di crescita tecnico-tattica, sia individuale sia collettiva. Giocare un match di alta classifica è un’occasione di crescita che non dobbiamo sprecare, per arrivare nelle migliori condizioni all’inizio dei playoff, dove non esistono partite da sottovalutare o da prendere alla leggera».