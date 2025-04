Novipiù Monferrato Basket, ultimo impegno di regular season contro Faenza

Domenica 27 Aprile alle ore 18 la Novipiù Monferrato Basket disputerà l'ultimo impegno di regular season di Serie B Nazionale Old Wild West contro la Blacks Faenza . La gara si disputerà sul campo "Luigino Fassino" presso la Facility della “Cittadella dello Sport” sita in Tortona – Strada Comunale Bosco snc, e non al consueto PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato.

Il destino delle due squadre passa da questa partita, attualmente i romagnoli sono a 2 sole lunghezze dai monferrini e i risultati di domenica determineranno il tabellone dei Play-In. La settima ed ottava classificate andranno direttamente al secondo turno, mentre la nona e la decima giocheranno il primo turno in casa, undicesima e dodicesima classificate giocheranno in trasferta. Un occhio sarà rivolto anche alle partite di Vicenza, Fidenza e Agrigento. La gara di andata finì 98-91 per i padroni di casa e la differenza canestri potrebbe essere un fattore determinante per il posizionamento finale. Faenza dopo un ottimo inizio di campionato ha attraversato una fase di flessione e le ultime tre sconfitte consecutive l'hanno privata dell'accesso diretto ai Playoff. Il quintetto di coach Luigi Garelli è rimasto pressochè invariato con Fragonara, Calbini e l'argentino Cavallero sugli esterni. Sotto le plance Poggi e Poletti. Dalla panchina capitan Sebastian Vico, l'ala Francesco Magagnoli e il centro Marco Ammannato.

La Novipiù così come avvenuto nelle ultime uscite sarà priva del centro Jakub Wojciechowski, oltre che dei lungodegenti Rupil e Baldi. Di fianco a capitan Martinoni si alterneranno Marcucci e Dia, con il giovane Bertaina nelle rotazioni. Gli ultimi 40 effettivi saranno decisivi per il prosieguo della stagione rossoblù.

INFO BIGLIETTERIA - Vista la capienza ridotta dell’impianto, saranno applicate specifiche modalità di accesso, già diffuse nei giorni scorsi tramite i canali social del Club relative alla prelazione degli abbonati. I posti rimasti disponibili dopo la fase di prelazione per gli abbonati saranno messi a disposizione dalle ore 13.00 di venerdì 25 aprile fino alle ore 12.00 di sabato 26 aprile, e bisognerà fare richiesta di accesso inviando una email all'indirizzo: sede@monferratobasket.com. L’ingresso sarà gratuito, ma fino a esaurimento posti disponibili. Nella giornata di sabato resterà aperto lo sportello di biglietteria presso il PalaEnergica Paolo Ferraris dalle ore 10 alle ore 13 per servizio di assistenza.

MEDIA - La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.