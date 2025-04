Allianz Derthona: l’Under 19 Eccellenza alle Finali Nazionali di categoria

Mentre la Bertram Derthona sarà impegnata a Casale Monferrato per il match casalingo contro l’EA7 Emporio Armani Milano, a diversi chilometri di distanza l’ Under 19 Eccellenza del club bianconero prenderà parte alla cerimonia d’apertura delle Finali Nazionali di categoria, in programma presso l’Università Luiss Guido Carli di Viale Romania, a Roma . La spedizione dell’ Allianz Derthona Tortona partirà domenica alla volta della Capitale , dove da lunedì prenderà il via il torneo tricolore, che si concluderà domenica 4 maggio . I giovani Leoni sono stati inseriti nel Girone D e debutteranno lunedì alle ore 18 contro l’ UNAHOTELS Reggio Emilia , formazione che ha conquistato l’accesso alle finali vincendo lo spareggio di Calcinaia (PI) battendo Napoli e B.S.L. San Lazzaro . Le successive due sfide del girone, in programma martedì 29 e mercoledì 30 aprile contro Aquila Basket Trento e Blu Orobica Bergamo , verranno calendarizzate in base all’esito della prima partita.

La squadra allenata da coach Luca Ansaloni arriva a questo appuntamento forte della vittoria nel Girone 4 Nazionale e del secondo posto conquistato alla Next Gen Cup 2024/25 di Legabasket. A completare il quadro di una stagione positiva, anche la salvezza raggiunta con sicurezza nel campionato di Serie B Interregionale.

Il vice allenatore dell’U19 Eccellenza Andrea Fanaletti presenta la spedizione bianconera: «La squadra sta bene, stiamo finendo il girone di Play-in Gold di Serie B Interregionale, che ci ha permesso di tenerci allenati. Per quanto riguarda la pressione, restiamo concentrati sul nostro percorso: lavoriamo bene fin dall’ inizio della stagione e i risultati sono una conseguenza. Cercheremo di ripeterci e disputare delle belle Finali come fatto lo scorso anno», afferma Fanaletti. «Tutti i gironi sono abbastanza equilibrati: le squadre che si sono qualificate sono buone squadre. Sicuramente il nostro raggruppamento nella prima fase era di alto livello, il fatto che siano passate ben quattro squadre lo dimostra. Nel girone che ci aspetta a Roma affronteremo Reggio Emilia all’esordio, squadra che abbiamo già affrontato alla Next Gen, ed essendo la prima sarà sempre quella più importante per il seguito e dovremo essere bravi a cercare di rompere il ghiaccio nel migliore dei modi e partire con il piede giusto. Anche Trento è una formazione che abbiamo già affrontato, mentre con Bergamo sarà una sfida inedita: è un’ottima squadra, che nella prima fase si è classificata subito dietro a Milano e Fidenza.»

FORMULA Al termine delle tre giornate della fase a gironi, solo la prima classificata accederà direttamente ai quarti di finale, in programma venerdì 2 maggio. La seconda e la terza del girone, invece, dovranno affrontare gli spareggi giovedì 1° maggio, incrociando la seconda e la terza del Girone C, composto da EA7 Emporio Armani Milano, Sifra Pistoia, PGS Don Bosco Crocetta Torino e Tezenis Verona. Le semifinali si giocheranno sabato 3 maggio, mentre domenica 4 sarà la giornata dedicata alle finali per il podio, con quella per il titolo di Campione d’Italia 2024/25 in programma alle ore 19. Tutte le partite si disputeranno a Roma, tra lo storico PalaTiziano e il PalaLuiss.

MEDIA Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sui canali Twitch e Youtube di Italbasket. Statistiche e play by play gratis sull’App FIP Stats.

ROSTER Di seguito l’organico e lo staff con cui l’Allianz Derthona si presenterà alle Finali Nazionali (tra parentesi l’anno di nascita):

Gabriele Fonio Fracchia (2007)

Cherif Cissè (2006)

Giacomo Brizzi (2006)

Pietro Lisini (2005)

Edoardo Aprile (2005) Allenatore: Luca Ansaloni

Bruno Farias (2006) Vice Allenatore: Andrea Fanaletti

Emilio Albertinazzi (2007) Ass. Allenatore: Giulio Lombardi

Marco Fogliato (2007) Preparatore Atletico: Marco Paccioni

Armin Korlatovic (2007) Fisioterapista: Andrea Cacciatore

Tommaso Diodati (2006) Dirigente accompagnatore: Diego Manassero

Werther Bellinaso (2008)

Edoardo Di Meo (2008)

Davide Borasi (2007)

Andrija Josovic (2006)

GIRONI FINALI NAZIONALI

Girone A

Nex Nippon Fulgor Fidenza

Vanoli Cremona

Svincolati Siaz Academy

BCC Emilbanca Virtus Bologna

Girone B

Umana Reyer Venezia

Conforama Varese Academy

Stella Azzurra BK Academy Roma

College Basketball Borgomanero

Girone C

Sifra Innovazione Pistoia

PGS Don Bosco Crocetta Torino

EA7 Emporio Armani Olimpia Milano

Tezenis Verona

Girone D

Allianz Derthona Tortona

UNAHOTELS Pall. Reggiana

Dolomiti Energia Trento

Unica Blu Orobica Bergamo

CALENDARIO GIRONE D E FASI SUCCESSIVE

Lunedì 28 aprile (PalaLuiss)

ore 18:00 Allianz Derthona Tortona – UNAHOTELS Reggio Emilia (gara 1)

ore 20:00 Dolomiti Energia Trento – Blu Orobica Bergamo (gara 2)

Martedì 29 aprile (PalaTiziano)

ore 18:00 Vincente Gara 1 – Perdente Gara 2

ore 20:00 Vincente Gara 2 – Perdente Gara 1

Mercoledì 30 aprile

ore 20:00 Vincente Gara 1 – Vincente Gara 2 (PalaTiziano)

ore 20:00 Perdente Gara 1 – Perdente Gara 2 (PalaLuiss)

Giovedì 1° maggio – Spareggi (PalaTiziano)

ore 18:00 2ª Girone C – 3ª Girone D (gara 27)

ore 20:00 2ª Girone D – 3ª Girone C (gara 28)

Venerdì 2 maggio – Quarti (PalaTiziano)

ore 14:00 1ª Girone A – Vincente Gara 27 (gara 29)

ore 16:00 Vincente Gara 25 – 1ª Girone C (gara 30)

ore 18:00 Vincente Gara 26 – 1ª Girone D (gara 31)

ore 20:00 1ª Girone B – Vincente Gara 28 (gara 32)

Sabato 3 maggio – Semifinali (PalaTiziano)

ore 16:00 Vincente Gara 29 – Vincente Gara 31 (gara 33)

ore 18:30 Vincente Gara 30 – Vincente Gara 32 (gara 34)

Domenica 4 maggio – Finali (PalaTiziano)

ore 16:30 Perdente Gara 33 – Perdente Gara 34 (3°/4° posto)

ore 19:00 Vincente Gara 33 – Vincente Gara 34 (1°/2° posto)