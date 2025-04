La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince in trasferta contro il Waterpolo Milano Metanopoli

La Reale Mutua Torino ’81 Iren trova la vittoria nella ventesima giornata di regular season battendo per 8-12 il Waterpolo Milano Metanopoli . I gialloblù partono forte e mettono già la partita sul binario giusto nel primo tempo di gioco, poi sono bravi a gestire il vantaggio e portano a casa tre punti fondamentali per blindare il secondo posto in classifica.

LA PARTITA:

Inizia il match e la Reale Mutua Torino ’81 Iren passa in vantaggio con Novara e dopo alcuni minuti raddoppia con Cigolini. I ragazzi di Simone Aversa attaccano e vanno sullo 0-3 con la rete di Coccia allo scadere del primo tempo di gioco. Si entra in acqua per la seconda frazione e i gialloblù realizzano il +4 con la superiorità numerica di Cigolini, ma i padroni di casa accorciano con la rete di Bini. Il Metanopoli prova ad entrare in partita e si porta sul 2-4 con la girata dal centro di Maricone, ma la Torino ’81 reagisce e ritrova il +3 con la rete in superiorità numerica di Colombo. Si accende la sfida, Sarno fa il 3-5 dalla distanza ed Ettore Novara segna il 3-6 con l’uomo in più.

Al cambio vasca la Metanopoli realizza il gol del -2 con il rigore trasformato da Sarno, la Reale Mutua Torino ’81 Iren fa il 4-7 con Lisica, ma i padroni di casa si riportano sul -2 con Paletti. I gialloblù vanno sul 5-8 con il tiro di rigore trasformato da Tononi e allungano sul +4 con il gol di Coccia in superiorità numerica, ma i ragazzi di Binchi fanno il 6-9 con Paggini dai cinque metri. Si entra in acqua per l’ultima frazione di gioco e il Metanopoli accorcia con la rete di Bini in superiorità numerica, ma la Torino ’81 reagisce con il gol di Tononi che ristabilisce il +3 e Lisica segna la rete del 7-11. I lombardi provano a rientrare nel match e Ciardi fa l’8-11 in superiorità numerica, ma Ettore Novara trova il gol dell’8-12 che chiude il match.

LE ANALISI:

Simone Aversa al termine della sfida: «Complimenti ai ragazzi per l’approccio alla partita di oggi. Abbiamo creato subito un vantaggio, che abbiamo mantenuto per i restanti tre tempi, il Metanopoli però non ha mai mollato e ci ha costretto a tenere alto il livello di attenzione. Vittoria importante che blinda il secondo posto in classifica e ci permette di lavorare nelle prossime tre settimane in funzione dei playoff, il momento topico della stagione che stavamo aspettando!».

IL TABELLINO

WATERPOLO MILANO METANOPOLI – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 8-12

Parziali (0-3; 3-3; 3-3; 2-3)

WATERPOLO MILANO METANOPOLI: Mugelli, Paletti 1, Dani, Andaloro, Paggini 1, Sarno 2, Cristaudo, Ciardi 1, Maricone 1, Ticozzi, Bini 2, Cardona, Monopoli. All. Binchi.

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 2, Coccia 2, Tononi 2, Maffè, Cigolini 2, Costa, Ermondi, Gattarossa, Cassia, Novara 3, Colombo 1, Santosuosso, Romeo. All. Aversa.

GLI ARBITRI: FERRARI - SAVINO

LE NOTE: Usciti per limite di falli Bini (M), Cristaudo (M) e Colombo (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Metanopoli 3/10 + 2 rigori e Torino 6/12 + un rigore. Espulso Maricone (M) per comportamento irrispettoso nel terzo tempo.