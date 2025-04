Oleggio Magic Basket sconfitta a Lucca nell'ultima di regular season

Un pizzico di amaro in bocca, ma in vetta. Nella sesta giornata di ritorno play-in Gold, ultima di regular season, l'Oleggio Magic Basket cede a Lucca 96-92 . Un risultato ininfluente da entrambe le parti, con gli Squali già certi del primo posto e Lucca del secondo dato il ko di San Miniato contro Gazzada. Playoff al via il week end del 10/11 maggio.

Lucca in campo con Dubois, Simonetti, Pierini, Del Debbio e Trentin; per gli Squali in campo Casella, Toffanin, Karem, Van Elswyk e Suigo. Partono fortissimo gli Squali con Van Elswyk e Karem (0-8); Dubois rompe il ghiaccio per i suoi e nelle prime azioni è battaglia di triple (6-16 e poi 10-21). Agli Squali piace l’arco e con capitan Pilotti e Borsani 17-33. Il primo finale dice 19-38. Il secondo quarto continua a favore degli Squali e la tripla di Casella vale il time out di casa (24-46). Barsanti fa bene ai liberi, De Ros idem e con altri quattro punti in fila suoi il tabellone segna 30-53. Si tengono le distanze dilatate fino alla seconda sirena (42-59).

Dopo l’intervallo Lucca entra con altro piglio e tre triple in fila di Barsanti riducono il divario (51-61). Toffanin ridà respiro ai suoi per due volte preciso dall’arco (51-67). Dubois e Trentin, con gioco da quattro punti, caricano i loro compagni e sul 62-73 Catalani richiama i suoi; è un però un parziale aperto dei padroni di casa da 13-0 e che vale il 69-73. Il terzo finale si accende, Suigo al ferro servito da De Ros fa +2, ma Lucca gira in lunetta e quando suona la sirena è 73-75. Vignali la spara subito da tre e per la prima volta Lucca è in vantaggio (76-75). Ceccato tiene vicino gli Squali (78-77), Vignali ancora fa male ai biancorossi e con Drocker è 83-77. A cinque minuti dalla fine Lucca avanti 86-81, il finale è di nuovo acceso: dal 91-83 è rimonta Squali e sul 91-90 è time out. Suigo per il 94-92 e 28 secondi sul crono; Lucca pasticcia in lunetta, ma gli Squali non colgono l’occasione e la chiudono i padroni di casa 96-92.

Basketball Club Lucca - Oleggio Magic Basket 96-92

Parziali (19-38; 23-21; 31-16; 23-17)

Lucca: Landucci 3, Brugioni ne, Drocker 9, Lippi 4, Dubois 15, Barsanti 15, Simonetti 2, Del Debbio 11, Vignali 22, Pierini, Candigliota, Trentin 15. All. Olivieri.

Oleggio: Alberti, De Ros 10, Casella 14, Karem 16, Pilotti 9, Toffanin 6, Borsani 7, Suigo 10, Cortellino 2, Ceccato 8, Grassi, Van Elswyk 10. All. Catalani.