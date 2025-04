Ultima di regular season, Basket Torino visita i campioni di Udine

Ultimo sprint nella maratona stagionale della Reale Mutua Basket Torino , che domani sera, domenica 27 aprile alle ore 18:30, sarà ospite della capolista APU Old Wild West Udine – già vincitrice del campionato – per l’ultima giornata della stagione regolare di Serie A2 Old Wild West. Una partita cruciale per definire il piazzamento dei gialloblù in vista della postseason, in un finale di stagione che si preannuncia incandescente: sette squadre racchiuse in appena quattro punti dal 7° al 13° posto, con ancora tante combinazioni possibili tra accesso diretto ai playoff e partecipazione ai play-in.

Torino arriva a questa sfida con un record di 20 vittorie e 17 sconfitte, all’ottavo posto, a pari punti con Milano e Bologna. Attualmente, questa posizione garantirebbe ai torinesi l’accesso diretto al secondo turno di play-in, evitando il primo spareggio, ma nulla è ancora certo. Il miglior scenario possibile – che vede Torino vincente insieme all’eventuale vittoria di Bologna a Livorno e le sconfitte di Verona e Milano – può ancora regalare alla Reale Mutua l’accesso diretto ai playoff, mentre nel peggiore dei casi la squadra di coach Moretti potrebbe scivolare fino a dover disputare il primo turno di play-in in trasferta. Da qui l’importanza di dare tutto sul parquet del PalaCarnera per provare a strappare due punti pesantissimi contro la squadra che proprio per domenica, al termine della partita, ha già programmato la festa promozione insieme ai tifosi friulani.

Udine, già matematicamente promossa in Serie A con due giornate di anticipo, ha meritato il primo posto con una stagione di altissimo livello, guidata dall’esperienza e dalla qualità del roster allenato in maniera eccellente da Adriano Vertemati, fresco vincitore del premio di Coach dell’Anno della Serie A2. Una squadra ricca di talento ed esperienza, letale sia sul perimetro che nel pitturato: attenzione alle guardie Anthony Hickey, Mirza Alibegovic (ex di giornata), Simone Pepe (altro ex), Lorenzo Ambrosin, Lorenzo Caroti e Iris Ikangi (ancora un ex), oltre ai lunghi tiratori Matteo Da Ros e Rei Pullazi. Sotto canestro, l’atletismo di Xavier Johnson e la fisicità di Davide Bruttini completano un roster solido e completo, anche se Giovanni Pini sarà assente per infortunio.

L’assistente allenatore Alessandro Iacozza ha così presentato la partita: «Udine è una squadra molto esperta, che ha meritato la promozione in LBA per quanto fatto vedere durante tutta la stagione. A loro vanno i nostri complimenti. Attenzione a pensare che Udine possa essere ormai in vacanza, anzi, sarebbe un grave errore ed è dimostrato dalla loro vittoria di sabato scorso a Pesaro. È una squadra con una precisa identità offensiva, con giocatori che cercano di attaccare l’area. Inoltre, quando la difesa chiude gli spazi, sono bravissimi a mettere in ritmo i tantissimi tiratori a disposizione sul perimetro. Non a caso Udine è prima per media punti segnati e per tiri da tre tentati, riuscendo anche a tenere un'ottima precisione (37% di realizzazione). Ma le loro partite più importanti sono state vinte in difesa grazie a una solida organizzazione.»

Giovanni Severini, autore di 15 punti nell’ultima vittoria contro Piacenza (sua seconda miglior prestazione realizzativa stagionale), sempre solido in difesa ed efficace nel tiro dall’arco, ha sottolineato la posta in palio e l’approccio richiesto: «Andiamo a giocare in casa della squadra che ha dimostrato di essere la migliore del campionato. Ci terranno a chiudere bene una stagione trionfale davanti ai loro tifosi. Noi dovremo essere bravi a fare la nostra partita, con solidità e concentrazione, sfruttando quelli che sono stati i nostri punti di forza nel corso dell’anno, ossia la difesa e la condivisione della palla.»

Per Torino sarà ancora assente Matteo Ghirlanda, recentemente operato al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Partita speciale per il capitano Matteo Schina, che tornerà da ex sul parquet del PalaCarnera, dove vestì la maglia dell’APU nella stagione 2020/21, raggiungendo la finale playoff e vincendo il premio di Miglior Under 21 della serie conclusiva.

Appuntamento per domenica 27 aprile alle ore 18:30 al PalaCarnera di Udine, per l’ultima tappa della regular season, in attesa di conoscere il destino gialloblù nella griglia della postseason.

COSÌ ALL’ANDATA

Al Pala Gianni Asti, Udine si impose nettamente con il punteggio di 58-84. Una gara in cui la Reale Mutua ha sempre inseguito, pur rimanendo in partita fino all’ultimo quarto, prima del parziale devastante di 6-21 che aveva definitivamente chiuso i conti.

L’ULTIMA GIORNATA – IL PROGRAMMA

Tutte in contemporanea domenica alle 18:30: Udine-Torino, Cento-Forlì, Verona-Pesaro, Cremona-Avellino, Livorno-Bologna, Orzinuovi-Cividale, Piacenza-Rieti, Brindisi-Milano, Rimini-Nardò, Cantù-Vigevano.

VERSO LA POSTSEASON – TUTTI GLI SCENARI

Clicca qui per scoprire tutti gli scenari dell’ultima giornata per Torino in vista della postseason.

DIRETTA STREAMING

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).