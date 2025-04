La Bertram punta a ripetere l’impresa contro l’Olimpia Milano per mantenere vive le speranze di qualificazione ai playoff

Ancora una partita fondamentale per la rincorsa-playoff della Bertram Derthona Tortona. La deve giocare contro un’avversaria complicata come l’EA7 Emporio Armani Miano, ospite del PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato alle ore 17:30 di domani, domenica 27, per la 28ª giornata della Serie A Unipol. Per la Bertram di questo aprile difficile, con una striscia aperta di 4 sconfitte in campionato che l’hanno fatta scendere al nono posto della classifica, c’è la necessità di restare incollata alla zona-playoff quando mancano appena tre turni alla fine della regular season. Bisogna tenere a casa il successo per dare una gioia ai propri tifosi contro una squadra di ovvio prestigio e avanti 8 punti in classifica (36 contro 28), mantenendo viva la lotta con Venezia – impegnata domani alle 20 in casa con il fanalino di coda Pistoia – per la preziosa ottava posizione, detenuta dai lagunari con 2 punti di margine e il vantaggio anche nello scontro diretto. Ci proverà facendo affidamento in particolare sul suo gruppo di italiani in grande fiducia, che anche nell’ultimo ko a Treviso hanno mostrato di crederci ancora al raggiungimento della post-season. Oltre 2500 i biglietti venduti alla mattinata di sabato, ancora diversi i posti disponibili nelle tribune fronte e retro panchine, nei parterre laterali e in Curva Nord.

STORICO PRECEDENTE L’Olimpia Milano, per il Derthona, non è più un’armata invincibile dopo quanto successo all’andata al Forum. Sempre sconfitti nei sette precedenti confronti a livello di Serie A, Coppa Italia inclusa, i bianconeri hanno rotto il “tetto di cristallo” con il 98-94 dello scorso 1° dicembre, una data che resterà dunque nella storia del club dei Leoni, riuscito ad imporsi ad Assago in una situazione uguale e contraria a quella che si è verificata nello scorso turno al PalaVerde, subendo la rimonta di Milano dal +20 di metà terzo quarto fino a ritrovarsela ad un solo punto di distanza a tre minuti dalla fine. La volata che ne seguì vide Severini e compagni vincitori, in una gara in cui sugli scudi salirono, tra i tanti, Kuhse e Gorham, accoppiata da 45 punti e 51 di valutazione quasi equamente distribuiti.

MILANO Servirà di nuovo una prova su quei livelli agli uomini di Walter De Raffaele per respingere la potenza di fuoco di una formazione d’Eurolega come l’Olimpia, motivata dal desiderio di togliersi dall’inusuale quinta posizione in classifica per entrare tra le prime quattro e assicurarsi così il vantaggio del fattore campo almeno nel primo turno playoff, nella volatona a cinque squadre della parte più alta della graduatoria. Per l’occasione la squadra di Ettore Messina, reduce dal netto successo casalingo per 118-83 su Cremona nell’ultima giornata, dovrebbe farcela a togliere dall’infermeria e rimettere in campo due dei suoi infortunati più illustri, Leandro Bolmaro e Shavon Shields.

DOVE VEDERLA IN TV La gara sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

MATCH SPONSOR Costa Crociere sarà il match sponsor della partita con Milano. Tante le iniziative messe in piedi da uno dei più importanti partner del club bianconero. Sulle oltre tremila sedute del PalaEnergica saranno posti braccialetti colorati illuminanti e i volantini del Summer Camp, l’ormai tradizionale camp di basket in crociera organizzato in collaborazione con Derthona Basket e che quest’estate si svolgerà dal 5 al 12 luglio in giro per il Mediterraneo sulla nave Costa Pacifica. All’ingresso dell’impianto ci sarà uno speciale maxi schermo “trasparente” che proietterà le immagini dei giocatori della Bertram, mentre in hospitality ci sarà la photo-opportunity con cui regalarsi una foto ricordo targata Costa e la possibilità di sperimentare un viaggio in crociera con la realtà virtuale. La compagnia di crociere offrirà ai vincitori del DB Game dell’intervallo un capo di abbigliamento del merchandising Derthona. Particolarità: a sancire la fine del secondo quarto e della partita risuonerà come sirena quella delle navi Costa.

DICHIARAZIONI «Milano porta di per sé grandi stimoli senza bisogno di presentazioni, soprattutto se in più rappresenta per noi la possibilità di restare attaccati alla zona playoff. La nostra ultima partita a Treviso ha lasciato molto amaro in bocca con solite situazioni ormai note e problematiche fisiche», dice il coach Walter De Raffaele, che domani siederà sulla panchina del Derthona per la 50ª volta in campionato. «E’ stata, infatti, una settimana molto difficile sotto il punto di vista fisico, abbiamo avuto problemi con Zerini e Weems ma contiamo di recuperarli. Mentre mercoledì si è fermato di nuovo Candi per il problema alla caviglia per il quale verrà rivalutato, così come il giorno dopo si è fermato Kamagate, che però pensiamo possa essere della gara. Dovremo reclutare energie fisiche e tecniche da chiunque al di là dei problemi al cospetto di un’avversaria di questo livello. Soprattutto dovremo avere impatto fisico e movimento di palla».