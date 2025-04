Fitarco Piemonte: European Grand Prix, Aloisi e Paoli a medaglia con le squadre

Alessandro Paoli, assieme ai compagni Michele Frangilli e Matteo Bilisari, conquista l’oro a squadre ricurvo maschile. La seconda posizione in classifica permette al trio di presentarsi direttamente ai quarti di finale dove si impone 5-1 sulla Gran Bretagna. Vittoria per 5-3 sulla Germania in semifinale, per poi battere i padroni di casa della Turchia alle frecce di spareggio: 28-25.

A livello individuale, dopo la settimana posizione in qualifica (666 punti), Paoli esce di scena agli ottavi di finale per mano del turco Mete Gazoz.

Francesca Aloisi, con Nicole Moccia ed Eleonora Sarti, perdono invece la finale secca contro la Turchia 227-231 nel compound femminile.

Nell’individuale, ad Aloisi (decima in qualifica con 677 punti) è stato fatale il derby contro Eleonora Sarti già al primo turno (ottavi): 141-142.

La trasferta di Antalya ha segnato inoltre l’esordio di Alex Boggiatto (Arcieri Collegno) nello staff federale compound.

La seconda tappa dell’European Gran prix 2025 si terrà ad Arhnem (Olanda), dal 21 al 26 giugno.

