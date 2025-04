Società Ginnastica Concordia: le gare del weekend

Le giovanissime Diana Tuccini e Ginevra Gamberini, Allieve 1, si sono nuovamente affermate, dopo il successo nella prima prova, conquistando entrambe il podio: Diana questa volta ha raggiunto l’Oro, e Ginevra ha confermato il Bronzo.

A seguire, hanno gareggiato le Allieve 5 Elena Romano e Chiara Bonora, la Junior 1 Marta Tarasco e la Senior 1 Angelica Tramontana. In una giornata decisamente poco favorevole per tutte loro, una serie di piccoli errori ed imprecisioni ha condizionato le esecuzioni, che non hanno raggiunto i livelli della 1ª Prova.

Contemporaneamente, al Pala Antenore di Padova, si è svolto il Campionato Nazionale di Squadra Allieve Gold 3, ultima fase di un Campionato che ha portato da tutta Italia sulla pedana veneta ben 90 squadre, composte da ginnaste nate dal 2014 al 2017. Un numero molto alto, che ha dato vita ad una gara durata ben 12 ore, in cui tutte le squadre hanno presentato i tre esercizi previsti: corpo libero collettivo, esercizio in successione, esercizio individuale.

Per la Concordia sono scese in pedana le più giovani ginnaste del settore di Specializzazione: Alexa Argenio, Arianna Milanese, Giorgia Costa e Vittoria Capra, tutte alla prima esperienza in un Campionato di questo livello e tutte, per la prima volta, su una pedana Nazionale Gold.

L’emozione e la tensione del momento si sono fatte sentire. Le giovanissime ginnaste, reduci da un oro e un bronzo nel Campionato Regionale del Piemonte, hanno compiuto una serie di imprecisioni e piccoli errori, che hanno influito seriamente sul punteggio, in una gara dove, comunque, il confronto era con squadre di altissimo livello, formate spesso da ginnaste più esperte e di maggiore età.

«Al di là del risultato ottenuto, questa primo Nazionale è stata un’esperienza importante per le nostre piccole ginnaste – affermano le tecniche Selene Osti e Marica Osti, che hanno seguito le loro atlete sulla pedana di Padova – che costituisce un momento significativo e positivo nella crescita personale di ognuna di loro».