Country Club Cuneo: prezioso pareggio in B2 maschile 

Il Country Cuneo ha iniziato la propria stagione nel campionato di serie B2 maschile con un pareggio per 3-3 contro il CUS Genova, sui campi di casa e dopo aver riposato nella prima giornata. Per la formazione piemontese sono stati determinanti i doppi che hanno permesso di ricucire lo score, di 1-3 dopo i singolari. Lottati, peraltro, fino all’ultimo quindici. Il punto dai singolari è arrivato dalla racchetta del giovane Pietro Casciola che ha fermato Alessandro Costa al termine di un’ottima prestazione fissata sul punteggio di 6-3 6-4. Francesco Pansecchi, neo acquisto del circolo cuneese, non è riuscito invece a festeggiare con un’affermazione il proprio esordio con i nuovi colori sociali. Ha ceduto infatti in due frazioni (7-6 6-3) al cussino genovese Tommaso Metti. Molto equilibrata e spettacolare la sfida tra Andrea Gola, talentoi di casa cresciuto sui campi del Country e Denis Spiridon, giocatore cresciuto invece sui campi di diversi club torinesi. Gola è partito meglio nel primo set, portandosi in vantaggio di un break, ma ha subito il ritorno del rivale che ha chiuso la prima frazione al 12° gioco. Nella seconda si è nuovamente giocato punto a punto ma è stato Spiridon a conquistare per 7 punti a 5 il tie-break e la contesa. Match invece con meno emozioni quello vinto da Andres Gabriel Curletti (Cus Genova) contro Francesco Barbieri (Country), fissato sul 6-2 6-0 per il primo.