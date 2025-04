La Novipiú Monferrato Basket chiude la regular con un successo

Coach Corbani conferma in quintetto Marcucci per sopperire all’assenza di Wojciechowski. Il primo periodo si è aperto con un sostanziale equilibrio tra le due squadre. Faenza ha mostrato subito aggressività offensiva, ma Monferrato ha risposto colpo su colpo. Pepper e Vecerina si scaldano dalla distanza. Per Faenza la fisicitá di Poletti e Poggi si fa sentire. Il quarto si è chiuso in parità, 23-23, riflettendo la parità in campo.

Nel secondo periodo, la Novipiù ha alzato l’intensità difensiva e trovato soluzioni efficaci in attacco. Pietro Basta mette a segno 8 punti, Martinoni lotta sotto canestro, ma il più ispirato è Simone Vecerina, autore di 21 punti complessivi. La Novipiú chiude il quarto avanti 47-40, grazie a un parziale di 24-17.

Dopo l’intervallo, Faenza torna in campo con determinazione, cercando di colmare il gap. Con un parziale di 21-19, gli ospiti hanno ridotto lo svantaggio, portandosi sul 66-61 a fine terzo quarto. Poletti continua ad essere una costante, Calbini e Cavallero mettono a segno canestri decisivi. La partita è aperta e combattuta.

Nell’ultimo periodo, Faenza ha continuato la rimonta, arrivando a impattare il punteggio. Tuttavia, Monferrato ha trovato risorse preziose dalla panchina ed ha provato a strappare per agguantare la differenza canestri di 8 punti che avrebbe evitato il primo turno di Play-In. Ma l’inerzia non cambia e il match si chiude sul 84-80.

Sabato prossimo si giocherà il primo turno contro Lumezzane in gara secca, la vincente poi andrà al secondo turno a Faenza per uno degli ultimi posti disponibili nel tabellone Playoff.

Coach Fabio Corbani al termine della partita: «Un grande ringraziamento al pubblico che è venuto fin qui a sostenerci e spingerci questa sera. Abbiamo provato a vincere la partita per giocare almeno una gara davanti ai nostri tifosi a Casale e ci siamo riusciti. Siamo andati avanti fino all’ultimo possesso per cercare di raggiungere anche la differenza canestri, ma non ci siamo riusciti. Sono contento per la prestazione di grande energia e mentalitá dei miei ragazzi. I ragazzi giovani hanno fatto molto bene contro una squadra molto esperta. Continueremo a cercare di essere performanti e competitivi così come abbiamo fatto fino ad oggi».

Novipiù Monferrato Basket – Blacks Faenza 84-80

Parziali (23-23, 24-17, 19-21, 18-19)

Novipiù Monferrato Basket: Simone Vecerina 21 (8/13, 1/9), Dalton Pepper 19 (5/8, 3/8), Niccolo Martinoni 16 (6/9, 0/1), Francesco Marcucci 8 (1/4, 2/6), Pietro Basta 8 (1/2, 2/3), Francesco Guerra 6 (1/1, 1/6), Umberto Stazzonelli 6 (1/3, 0/1), Mamoudou Dia 0 (0/0, 0/0), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 11 / 14 – Rimbalzi: 36 7 + 29 (Niccolo Martinoni 9) – Assist: 14 (Simone Vecerina 7).

Blacks Faenza: Mitchell Poletti 23 (9/14, 1/1), Lorenzo Calbini 15 (4/6, 2/3), Tomas Cavallero 14 (5/7, 0/4), Giovanni Poggi 13 (6/7, 0/3), Sebastian Vico 9 (4/11, 0/2), Alberto Fragonara 4 (2/5, 0/3), Marco Ammannato 2 (1/2, 0/1), Francesco Magagnoli 0 (0/0, 0/1), David Sirri 0 (0/0, 0/0), Federico Gorgati 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 9 / 14 – Rimbalzi: 37 6 + 31 (Mitchell Poletti 10) – Assist: 14 (Lorenzo Calbini 5).