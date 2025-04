Eurogymnica: tre ori e un bronzo in serie A di Twirling

Nel weekend del 26-27 aprile si è disputata a Montichiari la seconda prova del Campionato Nazionale di Serie A di Twirling . Dopo i buoni risultati della tappa precedente, le aspettative erano alte, con le EGirls chiamate a ripetersi anche in terra lombarda. Con determinazione, le atlete messe in campo da coach Liboria Regina e Giulia Actis , sono riuscite a centrare gli obiettivi, confermando anche nella massima serie il trend di crescita che ormai da tempo accompagna il lavoro del club di Luca Nurchi .

La giornata di sabato è stata dedicata alle seminifinali e ha previsto l'esibizione di tutti gli atleti nelle varie specialità: solo i primi sei deli ogni categoria hanno poi disputato la finale, nella giornata di domenica. Noemy Vecchio nella specialità Rhythmic Twirl, ha dominato da subito la classifica, portando a casa il primo oro della giornata.

Nella categoria Freestyle Junior, svolta importante per Camilla D'Acri che in semifinale ha conquistato il quarto posto, a pochi centesimi di differenza dal terzo. Nonostante un'esecuzione migliore nella prova finale, la giovane biancoblu conclude la gara al quarto posto. La sua compagna di squadra Elisa Massari, si riconferma regina indiscussa della categoria, aggiungendo un altro oro al bottino targato EG.

Una storia già scritta si ripete anche per la consolidata coppia formata da Silvia Fassio ed Elisa Massari, che incantano i presenti al PalaGeorge e rimangono in vetta alla classifica nella categoria Duo Senior. Difficile da spiegare la scelta, ormai definitiva, di non mandare questo formidabile duo ai prossimi europei, dopo il miglior piazzamento del team Italia agli scorsi mondiali e alla luce dei primati ottenuti da allora ad oggi.

È rimasta invariata anche la sorte dei Team Senior, specialità nella quale le nostre Elisa sono schierate su due fronti: Elisa Gregori nel team composito denominato "Okto Team" , tra cui si contano atlete provenienti dalle società di Cormano, Lg2, Santa Cristina, Ninfea e Rivolta, ha mantenuto il primo posto, seguita dal team nel quale gareggia la Massari, insieme ad atlete di Carrù e New Bra. Infine, Silvia si è ancora esibita nell'emozionante Artistic Group composito "More than Black", ottenendo la medaglia di bronzo.

Per la terza e ultima prova del Campionato di massima serie, che avrà luogo al Pala Igor di Novara nel weekend del 24-25 maggio, si lavorerà fin da lunedì per il bottino pieno.