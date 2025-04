BEA Chieri: i Leopardi conquistano Gara 1 dei playout ad Arona

Venerdì 25 aprile si è giocato il primo atto della serie play-out per la Serie C Interregionale . I Leopardi sono ospiti di AronaBasket , con la posta in palio che è molto alta: la permanenza nella categoria. Come da pronostico, la partita è equilibrata, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo. Grazie a un ottimo rientro in campo dagli spogliatoi, BEA prende vantaggio e riesce a difenderlo fino alla sirena finale.

LA GARA

Alla palla a due coach Conti si affida a Possekel, Galliera Ricci, Draghici, Okoro e Drame, mentre coach Cattalani risponde con Giacomelli, Galzerano, Pozzi, Castano e Florio. Fin dalle prime battute si percepisce la tensione su entrambi i lati del campo, con basse percentuali al tiro che mantengono il punteggio in equilibrio sul 9-9 nei primi cinque minuti. BEA prova il primo allungo con una tripla di Possekel e una schiacciata di Okoro, ma il timeout di coach Cattalani rianima Arona, che piazza un parziale di 13-4, trascinata da Giacomelli e Pozzi, e chiude avanti il primo quarto. Nel secondo periodo Arona riparte forte, trovando il +7 con una tripla di Pozzi. Da quel momento, però, l’attacco dei padroni di casa si inceppa grazie alla maggiore fisicità difensiva di BEA. Gli arancioneri ritrovano ritmo con la tripla di Amadu e riescono a imporre presenza sotto canestro, guadagnando numerosi viaggi in lunetta. All’intervallo lungo il punteggio vede BEA avanti di una lunghezza, con i Vikings che chiudono il primo tempo sulla tripla di Zani.

Al rientro dagli spogliatoi, BEA sembra avere una marcia in più, pur mantenendo l’equilibrio che ha caratterizzato i primi venti minuti. Galliera Ricci apre il terzo quarto con una tripla, subito replicata da Florio per Arona. I Leopardi continuano a lavorare bene nel pitturato, pescando ripetutamente capitan Drame, che sigla un canestro con fallo per il +8. La difesa di Arona fatica a contenere e BEA supera la doppia cifra di vantaggio, prima che Giacomelli riaccenda l’attacco dei Vikings con alcune penetrazioni efficaci. Il tap-in di Okoro fissa il punteggio sul +9 per gli ospiti alla fine del terzo periodo. Nell’ultimo quarto la partita si fa ancora più fisica, con le difese che prevalgono sugli attacchi. Per cinque minuti il tabellone resta fermo, finché Galzerano non sblocca Arona con una tripla. BEA fatica a trovare la via del canestro, consentendo ai padroni di casa di accorciare fino al -7 a quattro minuti dalla fine. I Vikings insistono e, ancora con Giacomelli, si riportano a cinque lunghezze di distanza. Nel finale, però, BEA mantiene sangue freddo: Drame e Draghici sono impeccabili dalla lunetta e gli arancioneri chiudono il match con una vittoria per 68-60.

IL COMMENTO

«Portiamo a casa una vera e propria battaglia, questo è un campo difficilissimo – commenta coach Carlo Colò – I ragazzi hanno fatto qualcosa di speciale, sono stati bravi a soffrire e a portare a casa la vittoria. All’intervallo siamo arrivati in vantaggio e siamo entrati ancora meglio dagli spogliatoi. Abbiamo faticato a fare canestro nel quarto periodo, ma oggi siamo partiti dalla difesa per vincere. Siamo contenti di questo risultato, ora non vediamo l’ora di giocarci Gara 2 davanti al nostro pubblico. Avremo bisogno di tutti i tifosi in Gara 2».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Per la già decisiva Gara 2, i Leopardi tornano tra le mura amiche del PalaEinaudi di Moncalieri. BEA ospiterà i Vikings di Arona domenica 4 maggio alle ore 18:00. In caso di vittoria, BEA manterrà ufficialmente la propria presenza in Serie C Interregionale.

ARONA BASKET – BEA CHIERI 60-68

Parziali: 23-18, 33-34, 46-57

ARONA: Galzerano 13, Castano 2, Zani 7, Pozzi 14, Florio 8, Arione, Giacomelli 16, Hryhoryev N.E., Tadini N.E., Thiella N.E., Dinu N.E. All. Cattalani.

BEA: Amadu 3, Draghici 3, Ruà 1, Musto 2, Possekel 11, Stiffi, Okoro 10, Drame 21, Galliera Ricci 10, Gatti 4, Boeri 3, Viggiano N.E. All. Conti, 1° Ass. Colò, 2° Ass. Turetta, Mass. Oddenino, Acc. Monteleone.