Igor Agil Volley: l'U18 conquista il titolo regionale

Una meraviglia! La Igor Agil Volley conquista il titolo regionale Under 18 e accede di diritto alle finali nazionali che si terranno a Vibo Valentia dal 13 al 18 maggio . Il tutto fra le mura di casa del PalaAgil e del PalaIgor e per questo la festa è ancora più dolce. L'organizzazione della Final Four infatti, Under 18 femminile e Under 19 maschile, è tutta targata Igor Agil Volley. Otto partite in un giorno, quattro campi impegnati e PalaIgor come palcoscenico delle finalissime e delle premiazioni.

Tornando al fantastico risultato decisamente una meraviglia per il gruppo di Giovanni Galesso, protagonista di due partite tutt'altro che facili. Determinazione, tenacia, cuore, volontà hanno fatto la differenza a rete. Contro L'Alba Volley finisce 3-2 (23-25: 25-18; 25-15; 22-25; 15-10) in semifinale, contro Chieri in finalissima 1-3 (18-25; 22-25; 25-20; 23-25).

Una vittoria del gruppo, resa ancora più speciale dalla presenza preziosa delle nostre atlete Rebecca Aimaretti e Caterina Peroni (premiata come mvp), rientrate dal Club Italia per il finale di stagione. E una vittoria dello staff, che con il costante lavoro in palestra ha reso possibile tutto ciò. Un traguardo che diventa un nuovo punto di partenza: fra meno di due settimane si parte per il gran finale.

Le protagoniste: Rebecca Aimaretti, Carlotta Annovazzi, Sofia Badalamenti, Fabiola Bibolotti, Giulia Colombo, Sara Dodi, Caterina Guatteo, Giada Ianuale, Asia Laneve, Elisa Marelli, Aurora Martelli, Eleonora Mihali, Mercy Ojienelo, Caterina Peroni, Anna Sclavo.

LE PARTITE

Semifinale. Dopo un grande avvio nel primo set (9-3 e 16-11), le Igorine subiscono il rientro di Alba che dal 18 pari mette la freccia per il 20-23. Igorine di nuovo impattanti per il 23 pari, un attacco out consegna il primo set ad Alba 23-25. Ancora davanti a inizio secondo set (3-1), la battaglia si fa presto sentire (6-6); le Igorine sono brave a mettere la freccia e le avversarie a ricucire (15-14). Prezioso il muro di casa (17-14) e la Igor allunga fino al 25-18 con un ace. Terzo set tutto di marca Igorina: brave le ragazze in pipe e alla battuta (13-6); sul 19-13 è pausa per Alba ma la musica non cambia ed è 25-15. Nel quarto set è Alba a essere più grintosa da subito (4-11). Sull’11-16 è pausa per Galesso; Igorine ancora in rincorsa poi però accorciano al 21-23, ma un altro parziale ospite vale il 22-25 e tie break che si apre con un punto a punto incredibile fino al 10-9 quando le Igorine fanno il meglio concedendo un solo punto alle avversarie: finale 15-10.

Finalissima. La Igor si presenta in campo con uno splendido 0-4, Chieri insegue (4-8 e 8-12). Brave le Igorine a non far cadere nulla e le palle diventano punti preziosi (10-18); battaglia a muro ed è 17-23, un ace vale il 18-25. Nel secondo set le Igorine provano subito ad allungare, ma Chieri prova a frenare la corsa (6-9 poi 10-10). Il muro Igor è preziosissimo (12-12) ed è punto a punto fino al 15-17, poi ancora le Igorine chiudono la via ed è 16-20. Con due ace Chieri ritorna a contatto (22-24), time out e secondo set arricciato: 22-25. Punto a punto iniziale nel terzo set (7-7), poi Chieri fa tre ace che valgono l’11-8; sul 15-12 Galesso richiama le sue, che subiscono un po’ l’energia ospite (22-17); ancora un ace e finale 25-20. Quarto set bene per le Igorine (3-6). Chieri rimonta dal 4-8 e ancora girando bene in battuta fa 11-8. L’inerzia se la riprendono in fretta le trecatesi che dal 15-13 fanno 15-16. Punto a punto di nuovo, 23 pari e palaIgor caldissimo: vince la Igor 23-25.