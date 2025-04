Eurogymnica a segno a Padova: bronzo per le Allieve Gold 2

Arteficie del bronzo tra le Allieve Gold 2, un quartetto composto da Isabel Cocconi Santoni e Ginevra Gallizia, già presenti nella squadra quarta classificata lo scorso anno, più due new entry, Denise Paradiso e Stella Carminati.

Campionessa regionale in carica, la squadra si era qualificata per la finale nazionale senza particolari patemi, infliggendo un pesante distacco all'unica avversaria regionale. Il confronto a livello nazionale è però sempre una grande incognita, non conoscendo il livello delle altre 37 avversarie provenienti da tutta Italia. Durante la fase di qualificazione, le piemontesi avevano subito brillato, raggiungendo la finale riservata alle sole prime dieci squadre, grazie al quinto posto provvisorio con il punteggio di 59,534. Nel tardo pomeriggio di domenica, la finalissima, dominata ancora dalla Motto Viareggio, prima anche in qualificazione, ma con Eurogymnica coprotagonista e capace di migliorare il punteggio di qualificazione di oltre 5 punti.

64,783 totale, in virtù dell'esercizio collettivo al corpo libero di Isabel Coconi Santoni, Ginevra Gallizia, Denise Paradiso e Stella Carminati (22,150), del trio alle palle con Coconi, Paradiso e Gallizia (19,633), con Isabel Coconi Santoni ancora al top con l'esercizio individuale alla palla (23,000), secondo miglior punteggio di specialità. Una prestazione emozionante che ha permesso un doppio salto in avanti, con atterraggio sul podio.

Accompagnato in pedana da Silvia Marchese e Federica Vaccaro, ormai valide sostitute del duo Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro, il quartetto con questa medaglia ha messo fine ai campionati di rappresentativa, che in questa prima parte di stagione hanno visto Eurogymnica competere anche in Serie A1 e in Serie C.

La tre giorni veneta aveva visto scendere in pedana, già venerdì, le Allieve Gold 1, anch'esse approdate alla finale a 10, addirittura con il secondo miglior punteggio, collocate tra la solita Motto Viareggio e Ginnastica Fabriano. Il trio composto da Arianna Cortese, Marta Valentini e Matilde Viano non aveva però saputo ripetersi in finale, terminando al settimo posto. Sabato invece era stata la volta delle giovanissime Alysea Bianco, Sofia Cianciolo, Miriam Lo Presti, Sofia Rivera, Elisabetta Tomita e Carola Magagna, tra le Allieve 3, finite a metà classifica e prime tra le piemontesi.

Ora tutta l'attenzione si sposta sulla trasferta della Squadra Nazionale Junior, delle quali sono responsabili proprio la Colognese e la Vaccaro, in procinto di partecipare alla European Cup in programma dal 1 al 4 maggio a Baku in Azerbaijan. Eurogymnica sarà protagonista anche questa volta, grazie a Chiara Cortese, capitana della squadra Junior e Laura Golfarelli, componente della nuova Squadra Nazionale Senior.