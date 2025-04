Fulgor Basket: la vittoria con la capolista apre le porte ai playoff

Nella ripresa i lupi ci tengono a mantenere alto il livello di gioco e tornano in campo con lo spirito di inizio partita: l'allungo Fulgor arriva quasi subito, Corgnati infiamma la folla e Maruca e Misters colpiscono con efficacia per tornare a controllare il punteggio anche in doppia cifra di distanza. Il 28-19 del terzo quarto segna un tondo +10 per l'ultima corsa della partita, con Treviglio che si affida a Reati e Alibegovic per tentare la rimonta; i primi della classe arrivano fino al -1, ma è una Paffoni unita a rispondere, evitando il sorpasso e riuscendo a colpire quando conta per riprendere possessi di vantaggio nei momenti decisivi e arrivare al finale in volata che li premia con una vittoria di carattere e di squadra, che apre le porte ai playoff nel migliore dei modi.

Paffoni Fulgor Basket Omegna - TAV Treviglio Brianza Basket 80-74

Parziali (21-14, 16-22, 28-19, 15-19)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Matteo Corgnati 19 (4/6, 2/3), Matteo Maruca 14 (3/4, 2/3), Andris Misters 13 (1/6, 2/9), Massimiliano Ferraro 12 (2/3, 2/4), Jacopo Balanzoni 9 (1/5, 0/0), Saverio Mazzantini 6 (2/3, 0/1), Francesco Paolin 4 (0/2, 1/3), Arsenije Stepanovic 3 (0/4, 1/2), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Leonardo Caramelli 0 (0/0, 0/0), Tommaso saverio Bellarosa 0 (0/0, 0/0), Tobia Strino 0 (0/0, 0/0).

TAV Treviglio Brianza Basket: Denis Alibegovic 20 (4/8, 4/5), Tommaso Vecchiola 17 (2/6, 3/7), Davide Reati 13 (2/3, 3/6), Luca Manenti 8 (3/3, 0/0), Aleksandar Marcius 6 (3/4, 0/0), Matteo Cagliani 6 (0/4, 2/4), Giacomo Zanetti 2 (1/2, 0/5), Lionel Abega 2 (1/3, 0/2), Marco Restelli 0 (0/0, 0/4), Cheick yaya Sissoko 0 (0/0, 0/0), Alessandro Daccò 0 (0/0, 0/0), Giacomo Carpi 0 (0/0, 0/0).