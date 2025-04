GRANTORINO: l’Under 17 Eccellenza domina a Bergamo con una prova di forza

GRANTORINO Basketball Draft domina la trasferta bergamasca imponendosi con un netto 47-85 su Unica Blu Orobica Bergamo, in un match gestito fin dalle prime battute. I ragazzi allenati da coach Ancona approcciano con grande carattere, scavando subito un solco importante e mantenendo il controllo per tutta la gara. In evidenza tra i gialloblù Mancino, autentico mattatore con 24 punti, ben supportato da Giglio, Milone e Zumstein, tutti in doppia cifra a quota 10 punti. Buon contributo anche da parte di Battaglio, autore di 9 punti, e di Bertaina e Tonon, entrambi solidi sia in fase offensiva che difensiva.