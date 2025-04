 Il moto club Alfieri sfila bene a Parma per l'Italiano U23/Senior di enduro

Per quanto riguarda invece la classifica individuale, Bartek Scarfiello ha chiuso ottavo nella categoria 50. Secondo gradino del podio per Alessio Berger nella Junior 125, che nella classifica di campionato parziale è ora al primo posto pari merito con 37 punti. Ottava piazza per Gabriele Doglio nella Junior 250 4 tempi. Quarto posto per Sabrina Lazzarino nella categoria Femminile.

Il moto club Alfieri è stato presente alla gara anche con logistica e assistenza ai piloti, grazie all'amico Pietro Garbarino di Tecnobike.