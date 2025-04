Mts Tecnicaer Santena vince contro Clericiauto Cabiate

Vittoria netta quella delle tigri santenesi fra le mura amiche del PalaSer di Santena contro una Clericiauto senza grandi stimoli e ormai rassegnata alla retrocessione. Destefanis e compagne guadagnano tre punti fondamentali per il proseguimento della stagione: grazie anche alla sconfitta di Volpiano contro Bra infatti la Tecnicaer balza al terzo posto con 47 punti a soli due punti da Volano e in piena zona playoff.

Partita strana quella disputata dalle santenesi che hanno iniziato tutti e tre i set un po' contratte, subendo il gioco lento delle avversarie, ma venendo fuori alla distanza e mostrando lo spirito combattivo che caratterizza questa squadra.

Nel primo set coach Zanelli schiera Granieri in palleggio, Nardoianni opposto, Destefanis e Ruggiero in centro, Riva e Malinov in banda, Formaggio libero. Fin dai primi scambi la Tecnicaer gioca un po' con il freno a mano tirato: al primo giro di campo si ritrova in vantaggio di un solo punto sul Cabiate (9-8). Con il turno al servizio di Riva le padrone di casa allungano e con un parziale di 4 punti passano dal 13-12 al 17-12, obbligando l'allenatore avversario a chiamare il suo primo time out. Da qui la musica cambia e per Santena sembra tutto più semplice. Un ace di Cabassa chiude la frazione per 25-19.

Nel secondo set in campo Cabassa dall'inizio al posto di Nardoianni. Dopo una partenza punto a punto ancora un allungo delle tigri. Sul 18-11 entrano Venco e Nardoianni e sul 20-12 Tonelli. Con un bel muro della coppia Nardoianni-Ruggiero si arriva al 23-14. Un errore di Cabiate regala poi il 25-15 che chiude il secondo parziale.

Nel terzo e decisivo set Destefanis e compagne partono subito bene e con un parziale di otto punti sul giro di servizio di Malinov le padrone di casa si ritrovano sul 13-5. Partita in discesa: entra Lazzarin al posto di Riva per dare man forte in seconda linea e sul 20-14 anche la giovane Vione, che rileva Destefanis e mette subito a segno un primo tempo vincente. La chiude Cabassa al servizio con una fiondata negli ultimi centimetri di campo: 25-15 e tre punti importanti in classifica per la Tecnicaer.

Prossimo appuntamento per le tigri santenesi sabato 3 maggio in trsferta contro la Pallavolo Don Colleoni di Trescore Balneario, provincia di Bergamo.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 24

MTS TECNICAER SANTENA VS CLERICIAUTO CABIATE 3-0

Parziali (25/19 25/15 25/15)

Mts Tecnicaer Santena: Cabassa 13, Tonelli, Granieri 4, Vione 1, Malinov 10, Venco 1, Nardoianni 3, Ruggiero 7, Riva 11, Lazzarin, Destefanis (K) 5, Tesanovic

Liberi: Formaggio, Ponassi

Allenatori: Zanelli, Demichelis