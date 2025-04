Eurogymnica Torino sempre più internazionale!

Mentre si avvicina a grandi passi la Final Six del Campionato Nazionale di Serie A1 di Ginnastica Ritmica , organizzata dall’Eurogymnica Torino il 17 maggio al Pala Gianni Asti nel capoluogo piemontese, in casa del club torinese si respira aria di grandi novità ed entusiasmo. Nonostante la recente retrocessione della squadra in serie A2 - arrivata al termine di un campionato combattuto e concluso in decima posizione - l’Eurogymnica Torino festeggia due straordinari successi individuali che proiettano il club ancora una volta sulla scena internazionale.

La prima grande notizia riguarda Laura Golfarelli, classe 2007 di San Mauro Torinese, atleta cresciuta fin da bambina nel vivaio biancoblu. Lo scorso 19 aprile Laura ha debuttato con la Squadra Nazionale Senior – le celebri Farfalle – in Coppa del Mondo a Baku, contribuendo al quinto posto assoluto conquistato dal nuovo team azzurro. Una prestazione brillante che le è valsa una nuova convocazione: volerà infatti nuovamente in Azerbaijan, dal 1 al 4 maggio, per partecipare con le Farfalle alla European Cup 2025.

Accanto a lei, anche un’altra giovane promessa di Eurogymnica Torino: Chiara Cortese, convocata con la Nazionale Junior Italbaby per la stessa competizione. Entrata a far parte del progetto federale d’élite lo scorso settembre, Chiara si allena stabilmente a Settimo Torinese, dove – grazie alla collaborazione tra la Federazione Ginnastica d’Italia, Eurogymnica Torino e il Comune di Settimo – la squadra junior ha trovato casa e sostegno tecnico. Guidata dalle tecniche torinesi Tiziana Colognese, Elisa Vaccaro e dalla preparatrice Giorgia Pittoni, la Italbaby sta preparando con determinazione gli impegni internazionali di giugno: gli Europei di categoria a Tallin (Estonia, 4–8 giugno) e i Mondiali Junior a Sofia (Bulgaria, 18–22 giugno). Intanto, la tappa azera sarà il loro primo importante banco di prova dove potranno portare in pedana tutta la grinta e l’entusiasmo dimostrato nelle recenti esibizioni.

Un appuntamento importante per la stagione internazionale delle ginnaste azzurre e la cui presenza delle due torinesi inorgoglisce e riempie il cuore di gioia di tutta l’Eurogymnica Torino. Una gioia espressa con emozione anche da chi effettivamente le ha viste crescere fin dai loro primi esercizi nel vivaio torinese: «Siamo orgogliosi di Laura Golfarelli e di Chiara Cortese e del loro traguardo, ma siamo sicuri che questo per loro non sarà che l’inizio di tante soddisfazioni.» ha dichiarato il Direttore Sportivo, Marco Napoli. «Aver visto Laura e Chiara muovere i loro primi passi in pedana, aver festeggiato tanti titoli e campionati e ora poterle applaudire su palcoscenici internazionali per noi, per le allenatrici, le loro compagne e tutta l’Onda blu, è una grande felicità; il riconoscimento di tanti anni di lavoro delle nostre tecniche e di tutto il team che segue costantemente e quotidianamente le nostre ginnaste, con il supporto della Federazione.»

FINAL SIX

Ma le sorprese non sono ancora finite. In occasione della Final Six del 17 maggio a Torino, le Squadra Nazionale Senior delle Farfalle e l’ItalBaby delle Junior regaleranno a tutto il pubblico del Pala Gianni Asti straordinarie esibizioni e uno spettacolo indimenticabile, per

celebrare l’appuntamento più atteso del calendario nazionale.

Le sei migliori squadre che si preparano ad affrontare la Final Six di Torino alla conquista dello Scudetto sono l’ASU di Udine, la Motto Viareggio, l’Armonia d’Abruzzo Chieti, Ginnastica Fabriano, Milanese Forza e Coraggio e San Giorgio '79 Desio. Grande attesa per una delle stelle più luminose della ginnastica ritmica mondiale, Sofia Raffaeli, bronzo Olimpico a Parigi 2024, che scenderà in pedana con il team marchigiano.

Il sorteggio per gli Ordini di Lavoro sarà trasmesso in diretta su Volare TV, il canale ufficiale della FGI, sulla piattaforma OTT SportFaceTv, dalle ore 15.00 di martedì 29 aprile.

I biglietti (20 euro ridotto e 25 euro intero) sono ancora disponibili per l’acquisto, scrivendo a biglietteria.eurogymnica@gmail.com. Il servizio di prevendita si conclude martedì 13 maggio, mentre sarà possibile acquistare i biglietti restanti direttamente presso il pala Gianni Asti due ore prima dell'inizio.