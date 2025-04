BEA Chieri: le gare del settore giovanile    

L'Under 13 Gold vince la semifinale Coppa di ritorno con Area Pro, ma non passa il turno per via della differenza canestri favorevole gli avversari. Cede l'Under 17 Eccellenza in trasferta con Blu Sea Basket, nella nuova sfida del girone Coppa. L'Under 15 Uisp perde in casa con Sbk Basket School.

UNDER 14 FEMMINILE

BEA CHIERI-DERTHONA BASKET 64-57

Parziali (22-14; 31-22; 50-41)

BEA Chieri: Didedda, Santoro, Giardiello 20, Sangiorgi 17, Cammareri 5, Mosso, Ferrone 9, Ballauri, Bernardinello 13. All. Corrado, Ass. Diotti.

UNDER 13 GOLD

BEA CHIERI-AREA PRO 2020 60-56

Parziali (19-15; 34-28; 44-40)

CHIERI: Audisio 14, Garabello 12, Marocco 11, Fasano 10, Silvestro 8, Bonnet 3, Parizia 2, Franchi, Ungaro, Longo, Errico, Maglio. All. Bonifacio, Ass. D’Arrigo

UNDER 17 ECCELLENZA

BLU SEA BASKET-BEA CHIERI 87-78

Parziali (22-15; 42-34; 67-52)

BLU SEA Basket: Tamborra, Cantatore 5, Damonte, Massardi, Barbero 4, Piazze 27, Morandi 16, Aliotta 11, Ferrero, Vargas, Galletto 13, Guraschi 11 . All. Savini M.

Bea Chieri: Borz 7, Giachino 6, Giuliano 13, Passatore 5, Cristiano 10, Pirrello 3, Cascio 4, Mout 16, Vacca 4, Montiglio 8, Menegatti 2. All. Corrado, Ass. Diotti.

UNDER 15 UISP

BEA CHIERI - SBK BASKET SCHOOL 67-80

Parziali (10-21, 34-33, 50-56)

BEA: D’Acunti 9, Lepori 4, Carena 8, Rasconi 5, Pezzoli 4, Mantovani 2, Bouali 6, Ambruoso 4, Dimonte 19, Cosic 4, Geraci 2. All. Pirocca, Picchialepri.