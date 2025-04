L’IVECO CUS Torino Rugby da il benvenuto al nuovo Direttore Tecnico: Filippo Bianco

Siamo felici e orgogliosi di annunciare ufficialmente la nomina di Filippo Bianco come nuovo Direttore Tecnico del CUS Torino Rugby. Il suo è un nome che per il nostro Club ha un significato speciale. La sua storia inizia a soli sei anni, quando per la prima volta ha indossato la maglia del CUS Torino. Da quel momento, ha percorso tutte le tappe del nostro settore giovanile, crescendo tra i campi del minirugby e delle squadre juniores, fino ad approdare all’Accademia Federale, un percorso durato due anni.

Dopo la conclusione della sua strada da giocatore, il suo legame con il club si è trasformato in una nuova e appassionante avventura: quella dell’allenatore. Ha mosso i primi passi in panchina guidando la nostra squadra di Serie C, per poi proseguire alla guida dell’Under 18, con cui ha conquistato importanti successi come il Trofeo delle Alpi e l’accesso al campionato élite nel 2022.

Oltre ad essere l’head coach della nostra Under18, negli ultimi cinque anni Filippo ha affiancato Lucas D’Angelo nel ruolo di allenatore dei trequarti della nostra prima squadra maschile, contribuendo in maniera decisiva alla storica promozione del CUS Torino in TOP10 nella stagione 2021/22. Un traguardo che rappresenta non solo un punto di svolta per il club, ma anche una tappa fondamentale del suo percorso di crescita.

«Quando penso al CUS Torino penso ai viaggi con mio papà quando mi portava all’Albonico attraversando la città col traffico» – afferma il nuovo Direttore Tecnico Filippo Bianco - «penso alle bambine e ai bambini che oggi vengono al campo con gli stessi sogni e passione che c’erano in quella macchina; penso ai nonni della Under 14, a Gianni, Silvano e Maresa, alla club house, ai dirigenti e i volontari, alle ragazze del settore juniores femminile per poi arrivare ai risultati delle prime squadre. Sono le persone a rendere di qualità un logo, che poi chiamiamo club».

Il suo cammino, dall’esordio a sei anni fino alla direzione tecnica, è la più autentica espressione del nostro progetto di formazione interna, che pone al centro la persona, le sue potenzialità e la capacità di evolversi nel tempo. Crediamo fermamente che la crescita dei singoli sia motore della crescita collettiva: e il suo esempio ne è la testimonianza più concreta.

«Voglio ringraziare la società per il sostegno e la fiducia,» – continua Coach Bianco – «questa scelta è l’emblema del percorso formativo del quale ci possiamo vantare in tutta Italia.

Ci tengo a ringraziare anche il mio amico Luca D’Angelo, se oggi rilascio questa dichiarazione, è anche merito suo. A tutte le persone del club voglio dare una virtuale stretta di mano, forte e decisa, guardandoci negli occhi.

Ora che la stagione si è appena conclusa, pensiamo già al futuro per raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati e portare avanti i nostri colori al meglio.

Forza CUS!»

Alle sue parole di Filippo Bianco si aggiunge anche la voce del nostro General Manager, Salvatore Fusco, che sottolinea il significato profondo di questa scelta:«La nomina di Filippo Bianco come Direttore Tecnico è per noi una vittoria, un piacere e anche una bellissima scommessa..

Questa scelta rappresenta in pieno il nostro DNA: costruire il futuro partendo dalle nostre radici. Filippo rappresenta il primo tassello per passare dalle persone del Cus Torino formate a formatori. Sara il primo di tanti altri e possiamo finalmente dire di essere un club maturo. A Filippo voglio fare un grande in bocca al lupo per il prosieguo di questa grande avventura: la sua nomina non è un punto di arrivo ma un punto di partenza sul quale continuare a costruire la sua persona e il nostro cammino comune di Club».

E infine, con grande orgoglio, arriva anche la dichiarazione di Riccardo D’Elicio, Presidente del CUS Torino: «Ho profonda stima per Filippo, per la persona che è e per il percorso che ha fatto con noi. Siamo una società che da sempre punta sulla formazione dei giovani, e la sua nomina è la dimostrazione concreta di questo impegno.

Annunciare che uno dei più giovani Direttori Tecnici della Serie A1 è stato formato interamente all’interno del nostro Club ci riempie di soddisfazione.

È un messaggio forte che parla di futuro, competenza e identità. E noi, su questi valori, vogliamo continuare a costruire.»

A Filippo va il nostro più caloroso benvenuto in questo nuovo ruolo, con la certezza che la sua passione, la sua competenza e il suo senso di appartenenza saranno determinanti per il futuro del nostro Club.