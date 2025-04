Al Momy Sport Village concluso lo Junior Next Gen di Macroarea Nord Ovest

Si è chiusa la dieci giorni di tennis giovanile di alto livello, torneo di macroarea nord ovest Junior Next Gen under 10-12-14 maschile e femminile sui campi del Momy Sport Village di Rivalta. In gara tra singolari e doppi 700 atleti in rappresentanza di quattro regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta.

Dopo il titolo under 10 femminile vinto dalla lombarda Noemi Paganini, spettacolo negli atti decisivi degli altri draw. L'under 14 maschile ha premiato il tennis completo di Giulio Petrilli, uno dei pochi a giocare il rovescio a una sola mano. Con questa, altre armi e tanta grinta, il giocatore del Piazzano Novara ha fermato 6-2 6-3 il portacolori della Canottieri Casale, Samuele Giordano. L'under 12 maschile è andato al torinese del Nord Tennis Gabriele Aceto su Manuel Burati (Tc Guidizzolo): 6-1 7-5 lo score con gran recupero di Aceto nel secondo set dall’1-4. Nell'under 12 femminile a segno Carla Rebecca Francia (Canottieri Casale) che al termine della sfida è partita per l'internazionale giovanile di Maglie. Vittoria per 6-3 6-0 su Sofia Brigatti.

In tre set Matilde Amich, altra giocatrice della “cantera” della Canottieri Casale, ha superato Anna Campagno (TC Alba) per 6-4 2-6 6-1. L’arma in più della vincitrice è stata la solidità con la quale ha fatto la differenza nel set decisivo. Titolo under 10 maschile al portacolori del TC Milano, Rafael Heinz sul novarese Augusto Petrilli (6-3 6-0).

Ottima l'organizzazione che ha coinvolto l'intero staff del circolo guidato dal direttore del torneo Yari Intimo: «Uno sforzo intenso profuso dal nostro club – ha detto Intimo in premiazione – ma ampiamente ripagato da quanto visto in campo e fuori. Un ringraziamento personale a tutti i partecipanti per come hanno saputo interpretare l’appuntamento, ai loro tecnici e alle loro famiglie. Un grande ringraziamento anche ai giudici di gara».

In primo piano in questo settore il responsabile della pianificazione e della compilazione dei tabelloni Venanzio Baù e il direttore di gara titolare Carlo Airola Tavan.

Presente alle premiazioni anche il responsabile tecnico regionale Luigi Bertino: «Complimenti ai giocatori per il gioco espresso – ha detto – e la capacità di misurarsi con i rispettivi avversari nei vari step del torneo. Per tutti si tratta di una tappa di avvicinamento a traguardi sempre più importanti che potranno essere raggiunti mixando l’agonismo e la crescita tecnica seguiti dai rispettivi staff e maestri».

Le ultime sfide sui campi del Momy hanno premiato i doppi. Il titolo under 14 femminile è andato a Pintaldi/Amich; quello under 14 M al tandem Oliaro/Giordano. Nell’under 12 vittoria in rosa della coppia Francia/Cereghini. A livello under 10 successi nel femminile per Dall’Acqua/Paganini e nel maschile per Heinz/Carlisi.