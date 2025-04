Tutto pronto per la Maratona di Riso Italiano a Santhià

Hanno ampiamente superato quota 400 gli iscritti alla prima edizione della Maratona di Riso Italiano , in programma giovedì 1° maggio 2025 a Santhià (VC). Il nuovo evento organizzato dal Club Super Marathon Italia rinverdisce la tradizione locale del 1° maggio dedicato alla classica corsa di 42,195 km. Una gara fortemente voluta dall’ex sindaco di Santhià, Angelo Cappuccio, uno degli oltre 1.600 soci del Club Super Marathon Italia, che insieme ai sindaci di Santhià (Angela Ariotti), di Tronzano (Michele Pairotto) e di Bianzé (Maurizio Marangoni), ovvero dei tre Comuni attraversati dal percorso, ha voluto fortemente mantenere in città il matrimonio con la corsa podistica.

Il programma di gare è fitto, perché l'evento offre la possibilità di scegliere fra tre distanze: maratona, mezza maratona e 10 km. E ci sarà anche la Corri-Santhià, manifestazione a passo libero con incasso interamente devoluto al Fondo Edo Tempia - da anni impegnato nell’assistenza ai malati oncologici e nella promozione della prevenzione con visite gratuite - e l'assegnazione di premi a sorteggio fra i partecipanti.

Tornando alla prova più lunga, ha già dato la sua adesione Matteo Lometti, il portacolori del Gs Brancaleone Asti, terzo l'anno scorso alla «Del Riso… La Maratona», disputata sempre a Santhià. Presente anche la podista brasiliana Amelita Ferreira Benchimol (Alzaia Naviglio Runners), che nel 2024 chiuse la mezza maratona al secondo posto.

La partenza di tutte le gare avverrà da piazza Zapelloni, con lo start fissato alle ore 9:00. Le iscrizioni sono ancora aperte su TimingRun

(https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=505).

Il costo è di 60 euro per la maratona, 30 euro per la mezza maratona e 15 euro per la gra breve di 10 km. Premiazioni per i primi tre assoluti e di categoria sulle tre distanze, con una particolare medaglia che andrà a tutti gli arrivati. Non mancherà inoltre il pranzo finale, per tutti i finisher, a base di panissa, il piatto tipico locale che mette naturalmente al centro il riso.

Ma la Maratona di Riso Italiano non è tutta qui. Anche il programma di contorno è estremamente ricco, con un super antipasto costituito, la sera prima dell'evento, mercoledì 30 aprile, dal concerto di Pier Michelatti, storico bassista di Fabrizio De André che porterà sul palco i maggiori successi dell’indimenticato cantautore ligure. L'appuntamento è alle ore 21 nello Spazio Eventi di via Monte Bianco. Domenica in piazza Zapelloni sarà invece la volta di Danny Virgilio, con il suo dj set direttamente da Radio Rds che accompagnerà i podisti dall'inizio alla fine della Maratona di Riso Italiano e della Corri-Santhià.