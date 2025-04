L’Allianz si assicura la permanenza oltre la fase a gironi delle Finali U19: ko anche Bergamo

Due su due. L’Allianz Derthona fa sua anche la seconda partita alle Finali Nazionali U19 Eccellenza. Al PalaTiziano di Roma vittoria contro la Unica Blu Orobica Bergamo per 78-57 e testa del Girone D. I ragazzi di Luca Ansaloni strappano in anticipo il pass quantomeno per gli spareggi, in attesa di giocarsi domani la chance per la qualificazione diretta ai quarti di finali.

Ottima partenza per il Derthona anche nella seconda gara del Girone D, con una difesa impenetrabile che ancora una volta ha la meglio, i Leoni, con Josovic in gran forma, si portano subito sul 13-2 dopo i primi cinque minuti di gioco. La squadra di coach Ansaloni continua poi a segnare con costanza e amplia il suo vantaggio, chiudendo il primo quarto sul 28-7.Nel secondo periodo, Tortona continua a dominare e, sfruttando la sua superiorità nel pitturato, con una gestione efficace dei rimbalzi e veloci transizioni in contropiede tocca il massimo vantaggio momentaneo di 28 punti. All'intervallo, il punteggio è di 43-18 in favore del Derthona, con Josovic e Di Meo protagonisti nella prima metà della partita.

Dopo un rientro in campo equilibrato, nel terzo quarto la difesa di Tortona si fa sempre più solida, costringendo gli avversari a perdere diversi palloni riuscendo a segnare diverti tiri in transizione. La squadra entra negli ultimi dieci minuti con un vantaggio di 31 punti, mettendo le basi per avvicinarsi alla seconda vittoria.

Il quarto finale serve solo a definire il risultato visto l’importante margine di vantaggio accumulato dalla formazione tortonese, grazie a un'altra prestazione difensiva impeccabile e una supremazia evidente nei rimbalzi (52 rimbalzi complessivi). La partita si conclude con il punteggio di 78-57, che segna la seconda vittoria per il Derthona alle Finali Nazionali e si assicura la permanenza oltre la fase a gironi delle Finali U19. Ancora una volta protagonista Andrija Josovic, in versione MVP fin dalle prime battute: per lui 19 punti (7/11 dal campo), 9 rimbalzi e 6 assist.

Domani sera l’ultima giornata della fase a gironi al PalaTiziano, dove l’Allianz affronterà la Dolomiti Energia Trento. Palla a due alle ore 20, con diretta streaming sul canale Twitch e YouTube di Italbasket.

Allianz Derthona Tortona – Unica Blu Orobica Bergamo 78-57

Parziali (28-7, 43-18, 64-33)

Derthona: Cissè 2, Brizzi 4, Lisini 2, Aprile 4 (6 reb), Farias 2 (6 ast), Fogliato 2, Korlatovic 7, Diodati 6, Bellinaso 11 (5/5 da due), Di Meo 11 (3/4 da tre), Albertinazzi 8, Josovic 19 (4/6 da due, 3/5 da tre, 9 reb, 6 ast). All. Ansaloni, Vice Fanaletti, Ass. Lombardi.

Bergamo: Odiphri 6, Morelli 2, Dore 12, Doneda, Zana, Adami 7, Mazzoleni 6, Leoni 10, Carparelli 3, Dembele 4, Renella 7, Nespoli. All. Albanesi.