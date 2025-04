Definito il primo turno di play-in, Basket Torino sfida Pesaro domani a Cento

Reale Mutua Basket Torino comunica che il primo turno di Play-In in trasferta contro la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro si disputerà domani, giovedì 1° maggio alle ore 18.00, presso la Baltur Arena di Cento (FE).

La definizione di data e sede della gara è avvenuta in giornata odierna, tramite comunicazione ufficiale della FIP, a seguito dell’indisponibilità dell’impianto di casa della società ospitante (Vitrifrigo Arena).

Nonostante la complessità della situazione logistica fino alle ultime ore in sede di definizione dell’incontro, Reale Mutua Basket Torino, nel frattempo, ha mantenuto la massima concentrazione sul campo, dando priorità assoluta alla preparazione tecnica e mentale del gruppo di coach Moretti in vista dell’inizio della fase finale della stagione.

La squadra è pronta e determinata ad affrontare questa sfida con il massimo impegno, consapevole dell’importanza di ogni dettaglio nella corsa verso i playoff.