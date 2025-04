CUS Torino Danza: le cussine Marchettini e Contarini rappresenteranno l’Italia ai WDSF

Le due atlete universitarie della sezione CUS Torino Danza, Martina Marchettini (Ingegneria Biomedica – Politecnico di Torino) e Valeria Contarini (Filosofia Teorica – Università di Torino), sono state convocate dalla Federazione Italiana Danza e Sport Musicali (Fidesm) per rappresentare l’ITALIA ai WDSF European Championship Stage Dance in Polonia sabato 17 Maggio 2025. La selezione è avvenuta dopo aver ricevuto il titolo di Campionesse Italiane Assolute per il duo modern-contemporary nel gennaio scorso. Le atlete sono danzatrici appartenenti alla “University Dance Company”, la compagnia di danza contemporanea interamente dedicata a studenti universitari di talento, selezionati tramite audizione. Il progetto è sostenuto dal CUS Torino e le attività sono magistralmente condotte dalla coreografa cussina Carola Giarratano. Congratulazioni per il grande risultato!