La squadra ha dunque concluso l’allenamento del mattino al PalaBurgo di San Mauro Torinese, ha pranzato e poi intrapreso il viaggio verso Cento. Dopo circa un'ora dalla partenza, la società ha ricevuto una nuova comunicazione proveniente dalla Questura di Ferrara, in cui veniva espresso parere negativo allo svolgimento della partita, «…tenuto conto dei recenti incidenti verificatisi con i tifosi della VL Pesaro a Cento e della tardiva richiesta pervenuta, tramite l’Arma dei Carabinieri, nella tarda mattinata odierna a quest’Ufficio».

Ricevuta la notizia, il pullman si è fermato in un’area di servizio e il gruppo è rimasto in attesa di ulteriori chiarimenti. Dopo oltre 30 minuti, l'indicazione definitiva: «Tutti di nuovo a Torino. Domani non si gioca».

Il coach e i ragazzi gialloblù hanno accolto la notizia con filosofia, scherzandoci anche sopra e facendosi forza l'un l'altro: un'ulteriore dimostrazione della coesione di questo gruppo. Rimane il fatto che la squadra sta vivendo una situazione inusuale e inaccettabile per preparare una partita di postseason. Il gruppo tornerà in palestra per continuare a prepararsi al meglio, in uno scenario davvero senza precedenti.

Nel frattempo, la società rimane in attesa di un’indicazione definitiva e rapida sulla programmazione della gara, che tuteli al meglio tifosi, sponsor e squadra.