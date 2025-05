Overall Cycling Team: il resoconto del mese di aprile

In questo mese, giunto al termine, il Team novese traccia un resoconto di segno positivo dell'attività dei propri giovani. Una Top Ten ed una Top Five, sempre con il velocista Nicolas Frigo rispettivamente con un 7° posto a Castel d'Ario ed un 5° a Pessina Cremonese. Sono state effettuate trasferte in Emilia Romagna e Toscana e vi è stata la prima partecipazione della stagione ad una gara Internazionale, ovvero il Giro della Provincia di Biella.