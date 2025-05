Allianz Derthona tra le prime otto d’Italia

Primo quarto combattuto al PalaTiziano di Roma nella sfida che determina il primo posto del Girone D alle Finali Nazionali U19. Partenza sprint per Tortona, trascinata da un super Edoardo Aprile, autore di 7 dei primi 9 punti della sua squadra, mettendo subito pressione a Trento. Risposta imminente di Trento mettendo in difficoltà Tortona che, guidati da Badalau e dall’ingresso di Niang, ribaltano il punteggio chiudendo avanti 19-21 alla fine del primo periodo. L’inizio del secondo quarto segue la stessa linea, con entrambe le squadre che restano a contatto, rispondendosi colpo su colpo. È Derthona a piazzare il primo mini-break con una tripla di Di Meo che vale il +8. Le squadre rientrano negli spogliatoi sul 38-33 a favore di Tortona. Diodati e Aprile migliori marcatori per i Leoni.

Al ritorno dagli spogliatoi, Trento rientra in campo con grande aggressività, mettendo nuovamente in difficoltà la formazione bianconera. Tortona, però, riesce a contenere l’impeto avversario e conserva un piccolo margine di vantaggio al termine del terzo quarto, promettendo un finale ad alta tensione (51-48 al 30’). Nell’ultimo periodo, Derthona parte forte con due triple su tre tentativi e un canestro di Fogliato che valgono il +11, imprimendo una svolta decisiva al match. Ancora una volta, sono la precisione negli assist (14 contro i 5 di Trento) e la solidità difensiva (solo 8 punti concessi nel quarto) a fare la differenza per i bianconeri. I Leoni superano Trento e centrano la terza vittoria consecutiva, blindando così il primo posto nel Girone D e volando direttamente ai Quarti di finale.

Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 2 maggio alle ore 18, sempre al PalaTiziano, contro la vincente dello spareggio tra Stella Azzurra Ebk Roma e Vanoli Cremona. Anche questo match sarà trasmesso sul canale Twitch e Youtube di Italbasket.

Allianz Derthona Tortona – Dolomiti Energia Trento 69-56

Parziali (19-21, 38-33, 51-48)

Derthona: Cissè 5 (6 reb), Brizzi 5, Lisini, Aprile 7, Farias 1 (3 ast), Borasi, Fogliato 4 (7 reb), Korlatovic 17 (6/9 da due, 6 reb), Diodati 13 (3/3 da tre), Bellinaso 3, Di Meo 9 (3/6 da tre), Josovic 5 (3 ast). All. Ansaloni, Vice Fanaletti, Ass. Lombardi.

Trento: Hassan 12, Dorigotti, Niang 10, Claps, Sylla 4, Badalau 15, Zanella, T. Triggiani, Placinschi 5, Fall 2, V. Triggiani ne, Machetti 8. All. Molin.