Reale Mutua Fenera Chieri ’76: arriva la conferma anche per Sarah Van Aalen

Nel 2025/2026 il gioco della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 passerà ancora dalle mani di Sarah Van Aalen . Per la palleggiatrice, attualmente impegnata con la nazionale olandese, la prossima sarà la seconda stagione in biancoblù.

Sarah, un’altra stagione insieme! Cosa ti ha lasciato il primo anno a Chieri? E con che spirito riparti?

«Sono molto felice di continuare a Chieri, penso che sia esattamente il posto in cui posso crescere al meglio come giocatore e come persona. La scorsa stagione abbiamo avuto molti alti e bassi, ma nel complesso credo di aver imparato molto giocando ad alti livelli e voglio portare tutte queste esperienze con me l’anno prossimo. Ci saranno tante facce nuove tra giocatrici e staff, quindi non vedo l’ora di vedere cosa possiamo fare. Cercheremo di riscattarci a magari vincere la Challenge Cup, se avremo la possibilità di qualificarci».

Prima di tornare a Chieri ti aspetta però un’estate impegnativa.

«Sì! Ho già iniziato gli allenamenti con la nazionale, giocheremo la VNL e il campionato mondiale. A livello personale non ho pianificato nulla, dedico il tempo libero allo studio perché devo assolutamente dare due esami».